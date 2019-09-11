США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).

Подробности испытания не сообщаются. Согласно The Drive, на авиабазе "мог тестироваться почти любой компонент, который необходим для ускорения и передвижения на гиперзвуковых скоростях".

В августе американские компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon получили контракт Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США на разработку концепций перехватчиков гиперзвуковых ракет.

В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты, помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, работают над двумя аналогичными засекреченными программами.