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11.09.2019
Lenta.ru

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

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Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).

Подробности испытания не сообщаются. Согласно The Drive, на авиабазе "мог тестироваться почти любой компонент, который необходим для ускорения и передвижения на гиперзвуковых скоростях".

В августе американские компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon получили контракт Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США на разработку концепций перехватчиков гиперзвуковых ракет.

В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты, помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, работают над двумя аналогичными засекреченными программами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
2С12 Сани
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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