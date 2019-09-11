Токио в восьмой раз увеличивает свой военный бюджет

В августе этого года Министерство обороны Японии предложило увеличить военные расходы на 1,2% в следующем 2020 финансовом году, доведя бюджет до рекордных 5,32 трлн иен (около 50 млрд долларов). Если он будет одобрен, то станет подтверждением повышения военных затрат в восьмой раз, с тех пор, как премьер-министр Синдзо Абэ вступил в занимаемую им должность в 2012 году.

Новый бюджет направлен на расширение японских оборонных возможностей и борьбу с киберугрозами. В развитие противоракетной обороны планируется инвестировать 116,3 млрд иен, с дополнительным выделением средств для увеличения возможностей наземных радиолокационных станций слежения и размещения двух систем сухопутного противоракетного комплекса Aegis Ashore. Чиновники Минобороны запросили средства на сумму 115,6 млрд иен для покупки истребителей, в том числе F-35B Lockheed Martin с возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки для использования на авианосцах. Ожидается, что японское правительство закажет 42 модели "B", из которых 18 будут приобретены в течение следующих пяти лет, согласно среднесрочному плану обороны Японии, опубликованному в конце прошлого года. Дополнительные средства планируется направить на исследования использования электромагнитных волн для создания помех системам связи противника.

Значительная часть бюджетного запроса относится к расходам, связанным с американскими военными силами, размещенными в Японии. 1,9 миллиарда долларов запрошены для выплаты заработной платы японским гражданам, нанятым американскими военными, для поддержки проведения военных учений и выполнения технического обслуживания и модернизации американских военных объектов.

По сообщению DefenseNews министерство также заинтересовано в получении финансов на технику, предназначенную для сухопутных войск Японии: 33 колесные маневренные боевые машины типа 16 и семь колесных самоходных гаубиц типа 19. Тип 19-это недавно разработанная восьмиколесная гаубица с 155-миллиметровым оружием, установленная на шасси немецкого военного грузовика MAN HX. Она предназначена для замены буксируемой гаубицы FH70, которая в настоящее время находится на вооружении японских сухопутных сил самообороны. Также планируется продолжить финансирование развития отечественных средств радиоэлектронной борьбы.

Министерство финансов проведет тщательное изучение предлагаемого увеличения военного бюджета, после чего он будет утвержден кабинетом премьер-министра Синдзо Абэ. Однако нет никаких сомнений в том, что Япония находится на пути к неуклонному увеличению расходов, предусмотренных на военные цели.

Лина Маякова