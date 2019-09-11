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11.09.2019
ТАСС

Крейсер "Маршал Устинов" Северного флота зашел в порт Александрии

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Маршал Устинов
Маршал Устинов.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Корабль пробудет в Египте три дня

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, во вторник совершил деловой заход в город-порт Александрия Республики Египет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Визит североморцев продлится три дня. За это время корабль посетят чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет и сотрудники российского посольства с семьями", - сообщает пресс-служба.

Для экипажа спланированы автобусные экскурсии по достопримечательностям древнего города. Они побывают в крепости Кайт-Бей, построенной на руинах знаменитого Александрийского маяка, осмотрят Римский амфитеатр и дворец Монтаза. Также моряки Северного флота сыграют товарищеский матч в футбол со своими египетскими коллегами.

Старший на походе - начальник штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Андрей Салошин и командир крейсера капитан 1-го ранга Владимир Кузьмин нанесут протокольные визиты должностным лицам порта Александрия и ВМС Египта. Российский корабль будет также открыт для экскурсий.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в сопровождении судов обеспечения вошел в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир, провели учения. Планируются деловые заходы в порты средиземноморских стран.

Корабль вышел из главной базы Северного флота 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж "Маршала Устинова" принял участие в учениях ВМФ "Океанский щит - 2019". С момента выхода из базы корабль прошел около 11,5 тыс. морских миль.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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