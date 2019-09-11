Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году

Этим комплексом будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Перспективный ракетный комплекс "Ответ", предназначенный для поражения подводных лодок, завершит госиспытания в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий АО "Концерн "МПО - Гидроприбор" и АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор".

"Гидпроприбор" в текущем году приступил к опытно-серийному производству перспективного противолодочного комплекса "Ответ". Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году", - сказал замглавы ведомства.

По его словам, комплексом "Ответ" будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". "Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее", - рассказал Криворучко.

Концерн "Гидроприбор" выполняет в интересах Минобороны России ряд государственных контрактов на разработку и серийное изготовление средств ведения вооруженной борьбы на море. Это перспективное торпедное и минное вооружение, а также робототехнические подводные средства различного назначения.