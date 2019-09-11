В Польше разработали роботизированную платформу с ПЗРК

Польская армия в будущем может получить на вооружение автономный зенитный комплекс, созданный на базе шестиколесной платформы-робота Ibis. Комплекс разработан польским Промышленным научно-исследовательским институтом автоматики и измерений, сообщает "Nplus1".

Источник изображения: Army Recognition

Как заявляют разработчики, данный автономный зенитный комплекс ASBOP-Perkun предназначен для защиты небольших объектов и будет востребован силами специальных операций, а также для охраны аэропортов и морских баз при отсутствии большого количества бойцов. Планируется, что один оператор сможет управлять четырьмя зенитными комплексами.

Сам робот Ibis разработан как универсальная шестиколесная платформа - на его базе уже создавались различные варианты автономных устройств. Так, на разработку нового зенитного комплекса у конструкторов ушло всего несколько недель - при его сборке использовались уже готовые компоненты. На платформе разместили манипулятор, который способен удерживать два переносных зенитных ракетных комплекса Grom или Piorun. Также комплекс получил тепловизор, оптико-электронную камеру и систему опознавания "свой-чужой".

Источник изображения: Army Recognition

Комплекс способен передвигаться на скорости до 10 километров в час, одного заряда аккумулятора хватает на четыре часа работы. Робот способе самостоятельно обнаруживать воздушные цели или получать информацию о целях от внешних источников. При этом утверждается, что огонь он может вести как с места, так и на ходу.

Шестиколесная платформа-робот Ibis имеет массу 320 кг, длину - 1,35 метра, ширину - 0,9 метра и 1,25 метра в высоту. Манипулятор способен поднимать вес массой до 50 кг.