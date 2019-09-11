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11.09.2019
Военное обозрение

Атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл на Чукотку

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Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" прибыл к месту назначения на рейд Певека на Чукотке с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба "Росатома".

Источник изображения: https://neftegaz.ru/

Как сообщается, вышедший 23 августа из порта Мурманска ПЭБ "Академик Ломоносов" в сопровождении ледокола "Диксон" и 3-х буксиров, преодолел 2640 миль (4888 км) и с опережением графика подошел к г. Певеку Чукотского автономного округа. В настоящее время ПЭБ находится на якорной стоянке №2 в нескольких сотнях метров от береговой черты, разрабатывается план швартовки плавучего энергоблока у причала.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Одна плавучая атомная теплоэлектростанция может обеспечить электроэнергией город с населением в 100 тысяч человек. На нем установлено два водо-водяных реактора КЛТ-40С с электрической мощностью до 35 мегаватт каждый, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии.

Как ожидается, после швартовки и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе ПАТЭС, которая станет самой северной АЭС не только в России, но и во всем мире. В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино.

В настоящее время Росатом уже работает над 2-м поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше и мощнее своего предшественника. Он будет оснащаться 2 реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
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