Закрыли доступ: как Су-30 защитили китайские берега

Китайская версия тяжелого истребителя Су-30МКК стала оружием, позволившим КНР вытеснить флот США из своих прибрежных вод. Вместе с противокорабельными баллистическими ракетами истребители дали Китаю возможность контролировать не только Тайваньский пролив, но и моря, которые он соединяет.

После окончания холодной войны и распада Советского Союза конкуренция США с восточной сверхдержавой, Китаем заметно обострилась. Противостояние достигла пика во второй половине 90-х годов, когда Народного-освободительная армия Китая нацелила на прозападный Тайвань ракеты. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz вошла в пролив, демонстрируя готовность защищать островного союзника. Второй авианосец Independence со свитой маячил неподалеку.

Китай, не имевший на тот момент эффективных средств борьбы с корабельными армадами, был вынужден отступить. Одновременно Пекин начал большую работу по укреплению своего военно-морского потенциала. Одним из первых шагов стало приобретение российских истребителей Су-30. Китайские ВВС уже использовали Су-27, но возможности Су-30 были намного шире за счет двигателей с управляемым вектором тяги, продвинутой авионики и экипажа из двух человек, идеально подходящего для нанесения ударов и поиска подводных лодок.

Для Китая КБ Сухого расширила возможности работы по поверхности, модернизировало бортовой радар и систему управления оружием - самолет получил возможность применять передовые ракеты из арсенала Су-35. Благодаря новым алюминиевым сплавам и рулям из углеволокна самолет весит меньше, чем другие версии Су-30.

В 1999 году Пекин подписал контракт на поставку 45 истребителей в течение трех лет. Сумма сделки составила два миллиарда долларов, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре освоил производство Су-30МКК в рекордно короткий срок. Вместе с самолетами в Китай поставили новейшие противокорабельные ракеты Х-31, незадолго до этого принятые на вооружение российской армии. Они не требуют внешних целеуказаний, управляясь с самолета-носителя. Каждый истребитель может нести несколько таких ракет. Со временем Китай адаптировал под российский самолет и собственные ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Новое мощное вооружение в сочетании с первоклассной системой радиоэлектронного подавления вывели Су-30МКК на первое место в своем классе, пишет MilitaryWatch. Самолет сыграл ключевую роль в 1990-х годах, и хотя сейчас интересы КНР в прибрежных морях защищает другое оружие: баллистические ракеты DF-21, прозванные "убийцами авианосцев" и развернутые на островах противокорабельные комплексы, - широкие возможности Су-30 при работе по морским целям и его превосходство в воздухе делают самолет ценным активом армии Китая на десятилетия вперед.

Антон Валагин