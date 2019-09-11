Видео: танкисты под Волгоградом отработали дальнюю стрельбу

На полигоне Прудбой в Волгоградской области танкисты Южного военного округа провели стрельбы на большие дальности по появляющимся и движущимся целям.

Огонь велся из танков Т-80 по мишеням, изображавшим танк, атакующую группу пехоты, установленное на автомобиле безоткатное орудие и ручной противотанковый гранатомет, пишет RT.

- Данный вид стрельбы позволяет применять танковые подразделения в составе разведывательно-огневых контуров, - пояснили в Минобороны РФ.

В тактическом учении задействовали более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Антон Валагин