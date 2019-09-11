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11.09.2019
Российская газета

Видео: танкисты под Волгоградом отработали дальнюю стрельбу

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Источник изображения: rg.ru

На полигоне Прудбой в Волгоградской области танкисты Южного военного округа провели стрельбы на большие дальности по появляющимся и движущимся целям.

Огонь велся из танков Т-80 по мишеням, изображавшим танк, атакующую группу пехоты, установленное на автомобиле безоткатное орудие и ручной противотанковый гранатомет, пишет RT.

- Данный вид стрельбы позволяет применять танковые подразделения в составе разведывательно-огневых контуров, - пояснили в Минобороны РФ.

В тактическом учении задействовали более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.



Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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