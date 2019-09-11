Русские, китайцы, исламисты: кто напугал Трампа и Америку?

Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая

Военный бюджет США был увеличен из-за России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. Еще одним фактором является "радикальный ислам", добавил он. По словам Трампа, у Вашингтона "не было выбора" и поэтому потребовался рекордный бюджет в размере более $700 млрд в год.

Обновление вооруженных сил США потребовало увеличения военного бюджета. Об этом на выступлении перед своими сторонниками в Северной Каролине рассказал президент США Дональд Трамп, передает C-SPAN.

"У нас нет выбора. Мы должны были перестроить нашу армию, принимая во внимание все, что сейчас творится - Китай, Россия, радикальный ислам. Мы должны были что-то сделать", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, его администрации удалось достичь рекордного финансирования вооруженных сил - в 2018 году военный бюджет составил $700 млрд, в 2019-м - на $16 млрд больше, и на 2020-й год на нужды военных США выделят $738 млрд.

"Теперь у Америки есть прекрасные новые истребители F-35, истребители F-18, новые корабли и новые ракеты", - заявил президент США. Он добавил, что американские военные в какой-то момент были совершенно "истощены".

При этом упомянутый Трампом самолет F-35 Lightning II - один из наиболее спорных и неудачных проектов американской оборонной промышленности. Как сообщало в январе 2019 года издание Politico, бывший тогда временно исполняющим обязанности главы минобороны США Патрик Шанахан на официальных встречах в Пентагоне раскритиковал самолет, использовав нецензурную лексику.

"F-35 - полная хрень, а не самолет. Корпорация Lockheed Martin (LM), которая занимается его производством, в душе не *** [понимает], как выполнить программу по созданию истребителя пятого поколения", - передал слова Шанахана источник издания.

Этот самолет - самый дорогостоящий в истории авиационной индустрии Соединенных Штатов. Стоимость одного F-35 составляет около $115 млн. По мнению Шэнахана, предложенная LM программа слишком дорогая. "Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить", - пожаловался врио главы Пентагона.

США потратили на создание нового самолета около $1,5 трлн. Первоначально заложенные расходы были превышены на сотни миллиардов долларов, а сам самолет был введен в строй на семь лет позже, чем планировалось изначально. F-35 уже не раз проявлял недостатки своей конструкции и не самые высокие технические качества в сравнении с аналогами.

При этом, передает НСН, эксперты издания Business Insider полагают, что другие страны пока не смогли создать такой же незаметный и высокотехнологичный самолет.

Дефекты были также обнаружены и у нового американского ядерного оружия. Издание Defence News ранее сообщило, что из-за обнаруженных недостатков конструкции Администрация по национальной ядерной безопасности решила отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370, которые используют на баллистических ракетах Trident-II, сообщает ФАН.

Из-за этого стоимость программы перевооружения также возросла на несколько миллионов долларов.

В проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год утверждается, что предусмотренные документом изменения позволяют остаться США превосходящей военной силой в мире, гарантируют сохранение равновесия сил в ключевых регионах мира в пользу Америки, обеспечивают прогресс и международный порядок, который в наибольшей степени способствует американской безопасности и процветанию.

В Штатах на фоне общего увеличения бюджета министерства обороны с 2017 до 2019 года на 15% наблюдается повышение роли военных расходов в бюджете страны (на 0,6%) и валовом внутреннем продукте (на 0,2%).

В 2017 году бюджет Министерства обороны Российской Федерации был в 10,6 раза меньше, чем военный бюджет США, и составлял 19,3% от бюджета страны и 3,4% от ВВП. В Штатах в этом же году военные расходы составляли 14,3% от бюджета страны и 2,9% от валового внутреннего продукта. При этом Вашингтон требует от союзников по НАТО наращивать расходы и больше денег выделять на армию.

Россия же в этом году опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми высокими расходами на военные нужды, выйдя из первой пятерки. Снижение расходов на оборону России происходит уже второй год подряд. В прошлом году было потрачено $61,4 млрд. Наша страна не вошла в первую пятерку впервые с 2006 года. РФ наращивала оборонный бюджет в рамках программы военной модернизации с 2011 по 2015 год. При этом даже после снижения расходов Москва тратит на армию больше практически всех стран в Европе.

При этом глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что стратегическими соперниками США "на долгой дистанции" являются Китай и Россия.

"Мы живем в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия - наши главные проблемы. И поэтому мы должны быть в состоянии бороться с конфликтом высокой интенсивности против России или Китая", - подчеркнул он. Однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что военная доктрина России предусматривает в первую очередь защиту собственных рубежей, народа и государственности.

Иван Апулеев