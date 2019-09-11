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11.09.2019
Военное обозрение

Грузии предложили вступить в НАТО "без отдельных территорий"

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Если Грузия хочет вступить в НАТО в ближайшее время, то ей следует рассмотреть вхождение "без Абхазии и Южной Осетии". Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Источник изображения: https://m.sputnik-georgia.ru/

Выступая на международной конференции в Тбилиси, бывший генсек альянса заявил, что властям Грузии необходимо рассмотреть вступление в НАТО без "Абхазии и Южной Осетии", так как отсутствие территориальной проблемы является одним из важнейших условий для вступления в альянс. По его словам, после 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости и она признана некоторыми странами, что создает препятствия для Грузии в присоединении к альянсу, так как в Тбилиси считают эти территории "исконно грузинскими".

Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства... Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО

- заявил Расмуссен.

В самой Грузии к данному предложению отнеслись весьма неоднозначно. Некоторые предложили обсудить данный вопрос, чтобы ускорить вступление страны в альянс, другие, которых большинство, потребовали принять Грузию в НАТО в "границах, признанных международным обществом", т.е. вместе с Абхазией и Южной Осетией.

Тбилиси сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В 2015 и 2016 годах генеральный секретарь альянса заявлял, что Грузия обязательно станет членом НАТО, однако воздерживался от указания точных сроков. Одной из причин отказа Грузии во вступлении в альянс называется "территориальная проблема", так как после войны 08.08.08 Абхазия и Южная Осетия заявили о своей независимости и были признаны некоторыми странами, а в первую очередь, Россией, в тоже время в Тбилиси продолжают заявлять, что данные территории входят в состав Грузии, а Россия "их оккупировала".

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Южная Осетия
Проекты
NATO
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