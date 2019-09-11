Робота "Федора" убрали на хранение в кофр

"Федор" сейчас находится в Королеве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Робота "Федора" доставили в Королев в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", где его убрали на хранение в кофр. Соответствующие записи появились на его странице в Twitter во вторник.

"Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом", - говорится в сообщении, к которому прикреплено видео.

На кадрах видно, как робота достают из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14". "Федора" поместили в кофр. Он уточнил, что "рад встрече со специалистами... легендарной космической фирмы" и ждет "указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета".

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту, совершил посадку в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган 7 сентября.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки.