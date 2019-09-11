Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу

Минобороны РФ опровергло удары российской авиации по зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют", — говорится в заявлении Минобороны.

Таким образом, в ведомстве назвали ложью сообщения зарубежных СМИ об ударе ВКС России по высоте Джабаль аль-Акрад.

1 августа правительство САР согласилось прекратить огонь в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно документу, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.