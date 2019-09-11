Патрушев поддержал инициативу Минска о неразмещении запрещенных ракет в Европе

Москва поддерживает инициативу Минска о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал во вторник, 10 сентября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Мы относимся к этому положительно", — сказал Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Патрушева, Россия не собирается "ничего делать первой, но будет реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены".

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не намерена производить или размещать на своей территории такие ракеты. Он добавил, что декларация ответственных стран о запрещении размещения подобного вооружения в Европе могла бы стать вкладом в укрепление безопасности.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД из-за того, что Россия якобы нарушила договор. Москва неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД.