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11.09.2019
Известия.ru

Патрушев поддержал инициативу Минска о неразмещении запрещенных ракет в Европе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Москва поддерживает инициативу Минска о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал во вторник, 10 сентября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Мы относимся к этому положительно", — сказал Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Патрушева, Россия не собирается "ничего делать первой, но будет реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены".

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не намерена производить или размещать на своей территории такие ракеты. Он добавил, что декларация ответственных стран о запрещении размещения подобного вооружения в Европе могла бы стать вкладом в укрепление безопасности.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД из-за того, что Россия якобы нарушила договор. Москва неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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