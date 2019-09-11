Baitnews (Литва): пилотажный мастер. Почему военные эксперты "зацепились" за российский Су-57

На авиасалоне МАКС-2019 одним из главных хитов стал российский Су-57. Военные эксперты подчеркивают, что самолет был представлен в варианте — комплексный натурный стенд, предназначенный для испытаний различных систем. Статья рассказывает, какие характеристики сейчас имеет истребитель-невидимка, и какие планы на этот самолет строят Турция и Китай.

Внимательные посетители авиасалона МАКС-2019 обратили внимание на то, что главный хит показа - истребитель Су-57 - был представлен на суд в экспортном варианте.

"Де-факто нам показали не новую версию самолета, не предсерийный образец и даже не один из летающих прототипов. "Су-57э" - не что иное, как комплексный натурный стенд (КНС) для наземных испытаний, существующий уже довольно долго", - заявили журналисты "Военного обозрения".

Авторы статьи подчеркивают, что реальная начинка самолета легко меняется по запросу заказчика, а его двигатель представляет собой глубокую модернизацию советской модели АЛ-31Ф, установленной на истребителях Су-27.

"С текущими двигателями потенциал платформы раскрыт не полностью, но тут нужно учесть еще один важный момент: двигатели, безусловно, важны, но для истребителя пятого поколения куда важнее малозаметность", - отметили в "Военном обозрении".

Основным потенциальным закупщиком Су-57, скорее всего, будет Турция.

Во время МАКС-2019 президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган успел ознакомиться с машиной, и она произвела на него большое впечатление.

"После того как узнаем окончательное решение США (по F-35 - прим. автора), будем делать собственные шаги. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, что нужно, большой", - сказал турецкий лидер журналистам.

В 2018 году Конгресс США официально запретил поставку истребителей F-35 в Турцию из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400. Теперь, кажется, у Турции появляется новый, еще более перспективный вариант. Ведь по сообщениям некоторым экспертам, уже по первоначальным оценкам Су-57 в разы превзойдет американский ВВС.

Появились известия, что покупкой также заинтересовался Китай. "Военное обозрение" цитирует китайское государственное издание "Хуаньцю шибао", недавно писавшее о возможности приобретения Поднебесной российских истребителей, однако лишь после детального сравнения с китайскими J-20.

"По одному только видео демонстрационного полета любому специалисту в авиации уже понятно, что двигатели Су-57 качественно превосходят двигатели наших истребителей J-20. При этом русские говорят, что это еще и двигатели первой очереди (первого этапа - прим. Baltnews). А там готовят еще и вторую очередь", - заметили китайские специалисты после демонстрационных выступлений Су-57 на МАКС-2019.

"Однако тезис о возможной покупке Китаем Су-57 выглядит надуманным. Китайцы уже получили технологии новых российских двигателей в лице АЛ-41Ф1C: вместе с партией из 24 истребителей Су-35С. Двигатели АЛ-41Ф1C и установленные на Су-57 АЛ-41Ф1 - разные изделия. Однако ни один, ни другой не соответствует требованиям пятого поколения, а значит - едва ли заинтересует Китай", - заключают журналисты "Военного обозрения".

Для Су-57 наступают тяжелые времена, когда разработчиком будет необходимо доказать преимущественные качества самолета.

"Интерес со стороны зарубежных заказчиков - прямая демонстрация потенциала боевого самолета", - пишет "Военное обозрение". А сейчас наблюдателей у Су-57 много.