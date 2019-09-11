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11.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия решила стать лидером на рынке парашютостроения

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ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)
Многокупольная парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС).
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

"Технодинамика" (входит в Ростех) завершила сделку по приобретению Ивановского парашютного завода "Полет" и теперь намерена стать ключевым игроком на мировом рынке парашютостроения, сообщил гендиректор предприятия Игорь Насенков.

"После вхождения "Полета" в контур холдинга мы ожидаем, что в 2020 году годовая выручка парашютного дивизиона вырастет до 12 млрд рублей. Принимая во внимание уникальные компетенции наших предприятий и их огромный научно-технический задел, мы рассчитываем, что продукция "Технодинамики" довольно быстро найдет своего потребителя за рубежом и в перспективе холдинг станет ключевым игроком на мировом рынке парашютостроения", – передает РИА "Новости" слова Насенкова.

По его словам, парашютный дивизион "Технодинамики" также включает в себя всех основных отечественных производителей парашютных систем – НИИ Парашютостроения, МКПК "Универсал", Солнечногорский механический завод. В рамках дивизиона планируется производство космических парашютных систем, десантных, грузовых, тормозных, спортивных, спасательных, в том числе для летательных аппаратов, а также парашютов специального назначения.

В марте 2017 года было анонсировано начало работ по созданию новой парашютной системы для ВДВ. Ранее сообщалось, что парашютные системы нового поколения появятся в ВДВ после 2020 года.

Напомним в мае 2018 года в Минобороны сообщили, что госиспытания новейшей парашютной системы "Бахча-У-ПДС", созданной МКПК "Универсал", входящем в холдинг "Технодинамика", для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", успешно завершены.


Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
НИИ парашютостроения
Технодинамика
УНИВЕРСАЛ МКПК
Проекты
2020-й год
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