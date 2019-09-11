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11.09.2019
Российская газета

ФСИН и МВД допустили использование свиней для поиска наркотиков

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Источник изображения: iStock

Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут начать использовать для поиска наркотиков свиней. Такую возможность не исключил начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

По его словам, подобную работу в настоящее время в качестве эксперимента проводят в МВД России. "Мы посмотрим, каковы будут результаты, может, и будем перенимать их опыт", - сообщил сотрудник тюремного ведомства в интервью РИА Новости.

Макаров рассказал, что из научных источников известно, что исключительным обонянием из числа млекопитающих обладают слоны и свиньи. И те и другие, по его словам, хорошо поддаются дрессировке. "Так, во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов - трюфелей, произрастающих в земле на глубине до одного метра. Для поиска наркотиков поросят применяют в США", - отметил представитель ФСИН.

Кроме того, Дмитрий Макаров рассказал, что для интересов службы могут использоваться и собаки мелких пород, даже пудели. "Одно время мы практиковали размещение на одном посту сразу двух служебных собак: одна из них была крупной (немецкая, кавказская овчарки или алабай), а другая, наоборот, какой-нибудь мелкой породы, чтобы не создавать проблем с доминированием на территории поста. Так вот, последняя служила своего рода будильником-мотором для постановки на боевой взвод непосредственно караульной собаки. Услышав приближение к посту кого бы то ни было, маленькая собачка начинала лаять, заводя тем самым крупную особь", - рассказал он.

Наиболее универсальной же с точки зрения служебного применения, по словам специалиста, является немецкая овчарка, которая отличается от остальных более высоким интеллектом и послушанием. Кроме того, она, по словам Макарова, более приспособлена с учетом своего шерстного покрова к проживанию и работе в суровых условиях северных широт, занимающих значительную часть территории России. Сегодня немецкие овчарки составляют примерно 80 процентов от всего поголовья служебных собак уголовно-исполнительной системы.

По данным ФСИН, благодаря собакам уголовно-исполнительной системы в период с 2016 года по настоящее время были обнаружены и изъяты из обращения свыше 200 килограммов наркотических средств.


Иван Петров

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Страны
Германия
Россия
Франция
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