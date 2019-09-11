Войти
11.09.2019
Российская газета

Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи

89
0
-1
Источник изображения: rg.ru

Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Символический первый камень в его основание на территории парка "Патриот" заложили министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев.


Идея создать центр, где школьники могли бы пройти начальную военную подготовку, принадлежит российскому военному командованию, ее подержал президент Владимир Путин. "Наши ребята отлично подготовятся к службе, узнают, что им предстоит, если они решат связать свою судьбу с ратным делом", - сказал Шойгу.

Нет задачи делать из старшеклассников кадровых военных, цель - именно в воспитании патриотизма, говорят создатели центра. "Авангард" в данном случае - аббревиатура: Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность - России Дозор. В этот центр на неделю будут приезжать старшеклассники на учебные сборы. А во время каникул "Авангард" откроет военно-патриотические смены даже для 10-леток. За 12-дневную смену школьники смогут почувствовать себя моряками, десантниками, летчиками. И все благодаря симуляторам, которые там установят.

"Это будет центр притяжения московской молодежи, - считает Собянин. - Военно-патриотические традиции в Москве очень сильны. В кадетских классах наших школ учатся 25 тысяч ребят, а конкурс в кадетские училища выше, чем во многие престижные вузы".

Охотно поедут сюда не только юноши, но и девушки со всего Подмосковья, уверен глава региона Андрей Воробьев. "Многие ребята хотят себя испытать, реализовать в самых разных дисциплинах", - сказал он. Центр будут строить на территории, сравнимой по площади с 55 футбольными полями. Макет "Авангарда" уже готов. Там будет учебный центр, спортивная зона, жилые корпуса, столовая. Все "курсанты" получат возможность поучаствовать в пейнтбольных боях, посетить военные музеи в том же "Патриоте". Полностью завершить строительство рассчитывают примерно за год. И уже с 1 сентября 2020-го "Авангард" должен быть принять первых воспитанников.


Сергей Бабкин Фото: Сергей Михеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
21.03.2018
Госпрограмму вооружений скорректируют с учетом послания президента Федеральному собранию
11.09.2017
День танкиста. Досье
26.12.2016
Основы несокрушимости
19.11.2015
Россия вступила в оборонную пятилетку
10.06.2013
"Ростех" поймал радиоэлектронную волну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 00:55
  • 8
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 11.09 00:38
  • 2
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 10.09 23:17
  • 145
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 21:49
  • 15
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 10.09 21:23
  • 2
"Российскому F-35B" захотели поставить "полтора двигателя"
  • 10.09 21:14
  • 17
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 10.09 17:35
  • 16
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 10.09 13:32
  • 7
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 10.09 13:29
  • 1
В Республике Корея спущен на воду ДВКД для ВМС Мьянмы
  • 10.09 13:27
  • 4
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 10.09 13:05
  • 4
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 11:03
  • 11
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 10.09 10:53
  • 38
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.09 10:48
  • 2
Пытавшиеся проникнуть на ключевое предприятие Роскосмоса интересны не только для полиции - Рогозин
  • 10.09 09:46
  • 1
Москва и Вашингтон продолжат деполитизированный диалог по противодействию терроризму - МИД РФ