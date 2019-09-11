Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи

Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Символический первый камень в его основание на территории парка "Патриот" заложили министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев.

Идея создать центр, где школьники могли бы пройти начальную военную подготовку, принадлежит российскому военному командованию, ее подержал президент Владимир Путин. "Наши ребята отлично подготовятся к службе, узнают, что им предстоит, если они решат связать свою судьбу с ратным делом", - сказал Шойгу.

Нет задачи делать из старшеклассников кадровых военных, цель - именно в воспитании патриотизма, говорят создатели центра. "Авангард" в данном случае - аббревиатура: Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность - России Дозор. В этот центр на неделю будут приезжать старшеклассники на учебные сборы. А во время каникул "Авангард" откроет военно-патриотические смены даже для 10-леток. За 12-дневную смену школьники смогут почувствовать себя моряками, десантниками, летчиками. И все благодаря симуляторам, которые там установят.

"Это будет центр притяжения московской молодежи, - считает Собянин. - Военно-патриотические традиции в Москве очень сильны. В кадетских классах наших школ учатся 25 тысяч ребят, а конкурс в кадетские училища выше, чем во многие престижные вузы".

Охотно поедут сюда не только юноши, но и девушки со всего Подмосковья, уверен глава региона Андрей Воробьев. "Многие ребята хотят себя испытать, реализовать в самых разных дисциплинах", - сказал он. Центр будут строить на территории, сравнимой по площади с 55 футбольными полями. Макет "Авангарда" уже готов. Там будет учебный центр, спортивная зона, жилые корпуса, столовая. Все "курсанты" получат возможность поучаствовать в пейнтбольных боях, посетить военные музеи в том же "Патриоте". Полностью завершить строительство рассчитывают примерно за год. И уже с 1 сентября 2020-го "Авангард" должен быть принять первых воспитанников.

Сергей Бабкин Фото: Сергей Михеев