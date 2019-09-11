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11.09.2019
Российская газета

ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года

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Источник изображения: Олег Кулешов / РИА Новости

Военно-морской флот России получит в нынешнем году одну атомную подводную лодку. Еще четыре поступят на вооружение в следующем году. А до 2024 года флоту передадут десять атомных субмарин.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения "Севмаша". Он отметил, что перспективы строительства атомного подводного флота внушают уверенность. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

- В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух "Ясеней-М" и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два "Борея-А", - сказал Алексей Криворучко.

Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко добавил: "Белгород" выйдет в море на испытания в июне 2020 года, а в сентябре будет сдан Военно-морскому флоту. "Испытания субмарины уже начались, сейчас идет достройка и швартовные испытания подлодки", - сказал он.

Зашла речь и о тяжелом крейсере "Адмирал Нахимов", который находится на ремонте. Отметили, что это будет самый современный корабль, вооруженный высокоточным оружием большой дальности. Его защиту будут обеспечивать комплексы противовоздушной обороны "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочные комплексы "Пакет-НК" и "Ответ".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Нахимов
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
АРМИ-20XX
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