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11.09.2019
Российская газета

Снайперскую дуэль сняли на видео

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Полторы сотни снайперов Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа прошли углубленный курс выживания в Воронежской области.

В течение месяца лучшие стрелки из-под Белгорода, Брянска, Воронежа, Смоленска и Тамбова выполняли задачи на незнакомом полигоне. Снайперские пары прошли дополнительные курсы и отработали на практике маскировку позиций, эвакуацию раненого и оказание ему первой помощи.

- В рамках сбора впервые опробована уникальная методика подготовки военнослужащих , основанная на учете индивидуальных особенностей каждой снайперской пары и создании условий для выполнения боевой задачи. Такая техника позволят отработать до автоматизма навыки по поиску противника, работе из засады, прикрытию разведывательных групп, корректировке огня и контрснайперской борьбе в условиях населенного пункта, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Итогом месячных тренировок стало заключительное испытание. Снайперы совершали многокилометровые марши без компаса, добывали воду и еду без огня и фильтров, параллельно пресекая попытки условных боевиков выйти из захваченного ими населенного пункта.

В тренировках задействовано около 500 военнослужащих, свыше 50 единиц вооружения - в том числе бронетранспортеры БТР-82А, подготовлено и отработано более 80 тактических задач.


Антон Валагин (Воронеж)

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
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