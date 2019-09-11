Снайперскую дуэль сняли на видео
Полторы сотни снайперов Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа прошли углубленный курс выживания в Воронежской области.
В течение месяца лучшие стрелки из-под Белгорода, Брянска, Воронежа, Смоленска и Тамбова выполняли задачи на незнакомом полигоне. Снайперские пары прошли дополнительные курсы и отработали на практике маскировку позиций, эвакуацию раненого и оказание ему первой помощи.
- В рамках сбора впервые опробована уникальная методика подготовки военнослужащих , основанная на учете индивидуальных особенностей каждой снайперской пары и создании условий для выполнения боевой задачи. Такая техника позволят отработать до автоматизма навыки по поиску противника, работе из засады, прикрытию разведывательных групп, корректировке огня и контрснайперской борьбе в условиях населенного пункта, - рассказали в пресс-службе ЗВО.
Итогом месячных тренировок стало заключительное испытание. Снайперы совершали многокилометровые марши без компаса, добывали воду и еду без огня и фильтров, параллельно пресекая попытки условных боевиков выйти из захваченного ими населенного пункта.
В тренировках задействовано около 500 военнослужащих, свыше 50 единиц вооружения - в том числе бронетранспортеры БТР-82А, подготовлено и отработано более 80 тактических задач.
Антон Валагин (Воронеж)
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