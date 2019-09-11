Более 3 тыс. военнослужащих задействованы в учениях на юго-западе России

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 3 тыс. военнослужащих задействованы в командно-штабных учениях на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Воронежской и Брянской областях свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в рамках двустороннего командно-штабного учения. В настоящее время личный состав мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений совершает марш на штатной технике в назначенные районы на полигоны", - говорится в сообщении.

По данным штаба округа, в учениях задействовано более 500 единиц вооружения, в том числе модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы Мста-СМ2 и 120-мм минометы "Сани".