Бронетанковое пополнение: морпехи ТОФ получили танки Т-80БВ
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Дислоцированное в Приморье соединение морской пехоты Тихоокеанского флота вооружено Т-80БВ. Об этом сообщает Пресс-служба ТОФ.
Боевая техника прибыла во Владивосток на железнодорожном транспорте. В настоящее время танки находятся в технических боксах места постоянной дислокации.
Экипажи получили необходимую теоретическую и практическую подготовку в учебном центре. В ближайшее время они приступят к проверке новой техники в полигонных условиях.
В 2018 году подразделение танков Т-80БВ появилось в составе соединения морской пехоты, дислоцированного на Камчатке. За период эксплуатации эти машины приняли участие в ряде учений, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность.
Фото МО РФ
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