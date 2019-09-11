Бронетанковое пополнение: морпехи ТОФ получили танки Т-80БВ

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Дислоцированное в Приморье соединение морской пехоты Тихоокеанского флота вооружено Т-80БВ. Об этом сообщает Пресс-служба ТОФ.

Боевая техника прибыла во Владивосток на железнодорожном транспорте. В настоящее время танки находятся в технических боксах места постоянной дислокации.

Экипажи получили необходимую теоретическую и практическую подготовку в учебном центре. В ближайшее время они приступят к проверке новой техники в полигонных условиях.

В 2018 году подразделение танков Т-80БВ появилось в составе соединения морской пехоты, дислоцированного на Камчатке. За период эксплуатации эти машины приняли участие в ряде учений, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность.

Фото МО РФ