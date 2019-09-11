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11.09.2019
ЦАМТО

Компания Jankel представила новую легкую бронемашину LTTV

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Шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes
Шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes.
Источник изображения: armiya.az

ЦАМТО, 10 сентября. Британская компания Jankel Armouring Limited представила новую легкую бронемашину для перевозки личного состава LTTV (Light Troop Transport Vehicles) в рамках Международной выставки оборудования для обороны и безопасности (DSEi 2019), проходящей в Лондоне (10-13 сентября).

Компания Jankel сообщила, что разработка машины реализована в рамках подписанного в марте 2018 года с Министерством обороны Бельгии контракта на поставку 199 ед. LTTV, предназначенных для Сил специальных операций этой страны. Поставка техники должна быть выполнена в 2019-2021 гг. Соглашение также предусматривает техническую поддержку машин в течение нескольких лет.

По информации Jankel, LTTV разработана на шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes и будет оснащена размещенными в кормовой части съемными "функциональными модулями", которые в зависимости от потребностей заказчика могут быть полностью демонтированы и заменены другими.

Грузоподъемность LTTV составляет более 3 т в зависимости от версии. Машины для ССО будут поставляться в трех основных вариантах, включая санитарную машину. В числе интегрированных военных подсистем названы: съемный комплект баллистической защиты, система защиты от опрокидывания, крепления для оружия, система связи и др.

По данным МО Бельгии, программа также будет включать приобретение около 175 функциональных модулей и 42 комплектов баллистической защиты. Некоторые машины LTTV будут оснащены 7,62 и 12,7-мм пулеметами и ПУ дымовых гранат. Баллистическая и противоминная защита будет соответствовать требованиям STANAG-4569 Level.1. Машины также могут оснащаться ПТРК "Спайк", 40-мм автоматическим гранатометом и системой ситуационной осведомленности.

LTTV в высокой степени унифицирована с меньшей по размерам машиной быстрого реагирования "Фокс" (RRV), разработанной на шасси COTS Toyota. В 2015 году 108 машин этого типа ВС Бельгии приобрели у компании Jankel. Машины RRV и LTTV будут обладать одинаковой тактической мобильностью, что позволит применять их на одной местности. И RRV и LTTV могут транспортироваться самолетами C-130 или A-400M.

Компания Jankel намерена продавать машины LTTV и в другие страны, и считает, что этот автомобиль привлечет повышенный интерес у операторов платформы UNIMOG производства Mercedes Benz.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Продукция
A400M
C-130
Компании
Toyota
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