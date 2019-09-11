30 российских истребителей обошлись Алжиру в сумму около $2 млрд

Россия и Алжир подписали на авиасалоне МАКС-2019 контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на алжирский портал MenaDefense и собственные источники.

Источник в оборонной промышленности подтвердил факт подписания соответствующих соглашений. По его словам, речь идет о заказе 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2, говорится в публикации.

По данным источников издания, общая сумма контрактов на поставку самих самолетов составляет около $1,8 млрд, а с учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационного вооружения превышает $2 млрд.

Газета отмечает, что дополнительная закупка истребителей "Сухого" расширит имеющийся у ВВС Алжира парк таких самолетов (с 2007 года было получено 58 единиц), а "МиГ-29М/М2 рассматриваются как частичная замена физически и морально устаревших МиГ-29 еще советского производства, поставлявшихся Алжиру из Белоруссии и с Украины в начале 2000-х гг".

Официальные представители "Рособоронэкспорта" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) эту информацию не комментируют, однако накануне МАКСа "Рособоронэкспорт" выпустил пресс-релиз, где сообщалось о возможности подписания на выставке контрактов на миллиарды долларов", - сообщает газета.