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11.09.2019
Российская газета

"Матрешка" в космосе: в КНР рассказали о секретном российском спутнике

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Источник изображения: pixabay.com

В Китае проявили интерес к российскому спутнику, внутри которого спрятаны другие космические аппараты.

Китайское издание "Феникс" посвятило статью российскому спутнику, запустившему "новый раунд космической гонки". Ее перевод опубликовал портал "ИноСМИ". В самом начале китайский эксперт отмечает, что спустя несколько десятилетий после окончания "холодной войны" крупные державы вновь вернулись к идеи милитаризации космоса.

29 августа этого года США официально учредили Космическое командование и создали на его базе Космические войска. А в сентябре по их примеру Космические войска начнет создавать и Франция.

В качестве пояснения издание приводит цитату президента США Дональда Трампа: "Потенциальный противник США применяет новые технологии, чтобы угрожать безопасности американских спутников".

По мнению Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, этому есть подтверждения. Так, в начале 2019 года российский военный спутник "Космос-2521" несколько раз сменил орбиту.

Эти маневры сочли неожиданными и, предположительно, они могут свидетельствовать о наличии какого-либо космического вооружения.

Особенно напугало Пентагон то, что при нынешней траектории спутник может ежедневно пролетать над территорией США и Канады минимум десять раз.

Издание, ссылаясь на публикации в СМИ, полагает, что "Космос-2521" - один из секретных спутников, запущенных Россией в 2017 году с космодрома Плесецк.

Впрочем, если быть точным, запустили аппарат "Космос-2519". Но, как поясняет автор, он похож на матрешку, внутри которой спрятан "Космос-2521".

Через два месяца полета он отделился от "Космоса-2519" для выполнения своих задач. Российская сторона называет его "спутником-инспектором"

Он умеет совершать маневры, изменяя траекторию на низкой околоземной орбите в космосе, и с близкого расстояния наблюдать за военными спутниками потенциального противника.

"Пугающим" в статье называют то, что ракета-носитель "Союз-2-1В" способна вывести на орбиту множество спутников "Космос-2521", поскольку весят они всего 70 килограммов.

Следовательно, Россия может контролировать их приближение к спутникам других стран и проводить разведку на близком расстоянии.

В случае конфликта России с НАТО, российскому спутнику потребуется несколько часов, чтобы вызвать серьезной сбой в навигационной системе противника. Но и это не последний сюрприз. Дело в том, что "Космос-2521", в свою очередь, таит в себе еще один аппарат - "Космос-2523", о котором пока неизвестно ничего.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Канада
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Плесецк
Союз-2 РН
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