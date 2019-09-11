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11.09.2019
Независимое военное обозрение

Армия США готовится к боям в мегаполисах

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Американское командование делает ставку на передовые технологии

Управление разведки и информационной войны Армии (Сухопутных войск) США (The US Army's Intelligence and Information Warfare Directorate – I2WD) предпринимает значительные усилия для повышения мобильности и живучести в боях в городских условиях своих сенсорных комплектов автоматических моногоцелевых комплексов технической разведки (multi-int), которые устанавливаются и на пилотируемых, и на беспилотных платформах. Предусмотренные пути модернизации системы multi-int включают: исследования, разработку и тестирование прототипов устройств и подсистем, потенциального интерфейса, существующих и / или будущих архитектур сети управления и разведки, как для аппаратных средств, так и для коммуникационных архитектур в моделируемой среде, соответствующей условиям, возникающим при ведении боевых действий в городе. Работы направлены, в конечном счете, на кардинальное снижение потерь в живой силе своих войск.

Управление I2WD является компонентом центра связи и электроники армии США (RD&E Center) . Оно состоит из пяти основных исследовательских подразделений. В целом I2WD представляет собой сплоченный и эффективный институт, созданный для научных исследований и разработок (военного назначения), который способен быстро создавать критически необходимые технологии от первоначальной концепции, до воплощения идей в "железе". Эта организация также занимается полевыми испытаниями систем, полученных в результате своих разработок. Технологии, создаваемые I2WD, в первую очередь, предназначены для значительного повышения боевых возможностей солдата сейчас и в будущем. I2WD базируется на территории Абердинского испытательного полигона в штате Мэриленд.

Современная концепция войны будущего по-прежнему отводит сухопутным войскам одну из ключевых ролей. Театр военных действий больше не рассматривается, grosso modo, как линейное посторение боевых порядков противников растянувшихся по разные стороны линии фронта. А само понятие "линия фронта" значительно трансформировалось, зачастую сейчас заходит речь о том, что оно во многом изжило себя. В новых условиях ставка делается на инициативные, практически независимые, действия бригадных(БрТГ) и батальонных(БТГ) тактических групп. При таких обстоятельствах остро стоит вопрос организации управления, связи и разведки, а также речь идет о построении отлаженного взаимодействия тактических групп между собой и с поддерживающими их силами и средствами, находящимися в распоряжении старшего начальника(авиация, ракетные подразделения, тяжелая ствольная и реактивная артиллерия, войска РЭБ, формирования всестороннего обеспечения боя).

Организация боевых действий на открытой местности рассматривается командованием американских сухопутных сил как задача, не представляющая запредельной сложности. Напротив – организацию боя в городе( в условиях войн будущего) генералы США считают весьма непростой. В настоящее время не только американская Армия (Сухопутные войска), но Корпус морской пехоты (КМП) уделяют большое внимание подготовке сил к действиям именно в городских условиях. Помимо прочего, ведутся разработки систем наблюдения, разведки и связи, устанавливаемых на беспилотных платформах, предпочтение отдается летательным аппаратам. Кроме того делается ставка на развитие боевой робототехники, создаваемой с использованием искусственного интеллекта. Все проводимые американским командованием мероприятия направлены на достижение такого технологического превосходства над противником, которое позволит эффективно уничтожать его живую силу, вооружение и технику, при этом избегая по возможности потерь в рядах своих войск. В крупном населенном пункте тактические группы не должны маневрировать хаотично, для этого необходимо видеть противника , вот для чего используются электронные средства разведки и наблюдения, установленные на беспилотные летательные аппараты. Они также предназначены для борьбы с аналогичными системами противника. Помимо развития сети управления, командование Армии и КМП считают, что БрТГ и БТГ в городских боях должны иметь возможность видеть не только противника, но и своих, что позволит эффективно взаимодействовать с ними, исключит случаи поражения своих войск от дружественного огня.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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