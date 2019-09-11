Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение танки Т-80БВ

ЦАМТО, 10 сентября. В соответствии с планом перевооружения подразделений Береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники, Приморское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.

Машины доставлены во Владивосток железнодорожным транспортом, сгружены с платформ и перевезены в технические боксы к месту постоянной дислокации.

Экипажи боевых машин уже прошли соответствующую теоретическую и практическую подготовку в учебных центрах и в скором времени приступят к обкатке новой техники в условиях полигона.

Подразделение танков Т-80БВ было сформировано в составе соединения морской пехоты, дислоцированного на Камчатке, в 2018 году. За период эксплуатации эти машины приняли участие в ряде учений, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.