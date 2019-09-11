Арктическая группировка Северного флота вошла в море Лаптевых

ЦАМТО, 10 сентября. Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием вице-адмирала Олега Голубева 9 сентября вошли в море Лаптевых через пролив Вилькицкого.

Поход отряда проходит в сложных гидрометеорологических условиях при волнении моря до трех баллов и скорости ветра до 15 м/с.

Ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная, большую часть пути через пролив североморцы прошли по открытой воде. Безопасность плавания кораблей и судов группировки во льдах обеспечивает атомный ледокол "Вайгач" (ФГУП "Атомфлот"). На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" несколько раз вылетал вертолет Ка-27ПС. В частности, его экипаж обнаружил плотное скопление льдин возле острова Большевик архипелага Северная Земля в море Лаптевых, которое затрудняет плавание возле юго-восточного побережья острова.

В районе острова Малый Таймыр корабли и суда арктической группировки встретились с гидрографическим судном "Горизонт", выполнявшем океанографические исследования в районе Новосибирских островов и в северной части моря Лаптевых. Гидрографы приступили к пополнению запасов воды, топлива и продовольствия от большого морского танкера "Сергей Осипов". Экипажи боевых кораблей группировки приступили к отработке действий по противоподводно-диверсионной обороне группировки во время стоянки на незащищенном рейде.

После завершения якорной стоянки арктическая группировка и гидрографическое судно "Горизонт" Северного флота продолжат выполнение поставленных задач в Арктике. В сентябре североморцы будут действовать в Карском и Баренцевом морях в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошел более 1,8 тыс. морских миль.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота успешно выполнили задачи межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта, сообщает пресс-служба Северного флота.