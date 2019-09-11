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11.09.2019
ЦАМТО

Правительство Индии одобрило закупку дополнительных ЗРК "Акаш" для ВВС страны

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Источник изображения: Фото: ndtv.com

ЦАМТО, 10 сентября. Правительство Индии одобрило закупку для ВВС страны шести дополнительных дивизионов ЗРК "Акаш", которые планируется разместить в приграничных районах с Пакистаном и Китаем.

Стоимость программы закупки оценивается в 55 млрд. рупий (767,7 млн. долл.).

Как сообщили 5 сентября индийские СМИ, Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) под председательством премьер-министра Наредры Моди одобрил приобретение дополнительных ЗРК национального производства в конце августа. При этом параллельно ожидается подписание контракта на поставку 550-600 ракет "Акаш" с государственной компанией Bharat Dynamics Limited (BDL).

BDL является основным интегратором ракеты "Акаш". ЗУР длиной 5,8 м оснащена осколочной боевой частью с готовыми поражающими элементами. По данным разработчика, дальность поражения ЗУР воздушных целей составляет 25-30 км.

Используемые радиоэлектронное оборудование и многофункциональная трехкоординатная РЛС с фазированной антенной решеткой "Раджендра" производятся государственной компанией Bharat Electronics Limited, а частные производители Larsen & Toubro и Tata Power SED поставляют пусковые установки на гусеничном и колесном шасси.

Как сообщают военные источники Jane's, по крайней мере, часть новых ракет будет оснащена новой радиолокационной ГСН национальной разработки, которая была успешно испытана в декабре 2017 года.

Ранее на вооружение ВВС Индии уже были приняты два дивизиона "Акаш", которые применяются для обеспечения ПВО авиабаз ВВС Индии. Новые системы будут размещены в приграничных районах с Пакистаном и Китаем для противодействия воздушным угрозам.

В свою очередь, СВ Индии на текущий момент имеют в своем составе шесть дивизионов ЗРК "Акаш". В отличие от систем для ВВС, пусковые установки "Акаш" Сухопутных войск размещены на шасси танка T-72.

Правительство одобрило закупку шести дополнительных дивизионов "Акаш" для ВВС после трехлетнего перерыва. Это время потребовалось для того, чтобы Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) улучшила характеристики комплекса, который не вполне устраивал командования ВВС и СВ Индии.

Проблемы с комплексом возникали, начиная с первого испытательного пуска в 1990 году. Как следствие, ВВС и СВ неоднократно отказывались принимать "Акаш" на вооружение. При этом ВВС Индии импортировали из Израиля 18 ЗРК "Спайдер-SR" для расширения своих возможностей.

СВ Индии также намеревались отказаться от приобретения после того, как индийское аудиторское агентство CAG (Comptroller and Auditor General) в отчете за июль 2017 года сообщило, что во время испытаний ЗРК было зафиксировано 30% отказов и подобные недостатки являются риском для боевого применения комплекса. После этого DRDO выполнила ряд модификаций и после серии успешных испытаний Министерство обороны "убедило" ВВС и СВ в необходимости приобретения ЗРК Акаш" для поддержки инициативы "Делай в Индии"

В настоящее время DRDO заявляет о 88-процентной вероятности поражения комплексом цели одной ракетой и 98,5-процентной вероятности при пуске второй ЗУР с 5-секундным интервалом.

Как сообщал ЦАМТО, разработка ЗРК "Акаш" в рамках "Комплексной программы производства управляемых ракет" началась в конце 1980-х гг. Ракета создана Лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDL) совместно с 13-ю другими лабораториями DRDO и производится компаниями Bharat Dynamics Limited и Bharat Electronics Limited (BEL). Национальные комплексы должны постепенно заменить российские ЗРК "Куб", 9K33 "Ока-АК", С-125М "Печора" и ПЗРК 9K38 "Игла".

ЗРК "Акаш" был официально принят на вооружение ВВС Индии в июле 2015 года. В настоящее время на вооружение ВВС Индии приняты два из восьми дивизионов "Акаш", включая 850 ракет. В основном они развернуты в стационарной версии для обеспечения ПВО авиабаз, а не в передовых районах, где требуется быстрое время реакции для нейтрализации воздушных угроз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
Akash
КУБ
С-125
Т-72
Компании
DRDO
Tata Motors
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