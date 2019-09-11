Турция провела испытания авиационной крылатой ракеты SOM-B2 с противобункерной БЧ

Продемонстрированная на репетиции военного парада в Баку турецкая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета SOM (в исполнении SOM-B1), 24.06.2018.

ЦАМТО, 10 сентября. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил в Twitter о проведенных в стране испытаниях высокоточной авиационной КР SOM-B2 (Stand-off-Munition B2), оснащенной тандемной проникающей противобункерной БЧ.

По информации Daily Sabah, ракета была разработана Научно-исследовательским и конструкторским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE).

Как подтвердил 5 сентября руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, ракета SOM-B2 успешно поразила цель в ходе испытаний. Глава директората также сообщил, что разработка ракеты, наземные и летные испытания завершены.

Как сообщал ЦАМТО, Научно-исследовательский и конструкторский институт оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE) совместно с компанией Roketsan разработал несколько версий КР SOM.

Компания рекламирует три версии ракеты: SOM-A, SOM-B1 и SOM-B2. Все они оборудованы инерциальной/GPS навигационной системой, а также системой навигации по контуру рельефа местности TRN (Terrain Reference Navigation).

Кроме того, КР SOM-B1 и SOM-B2 оснащаются инфракрасной ГСН, системой автоматического захвата цели и электронно-оптической корреляционной подсистемой IBN (Image Based Navigation). КР SOM-A и SOM-B1 оснащаются 230-кг фугасной боевой частью, а SOM-B2 – тандемной проникающей боевой частью той же массы. Длина SOM-B2 составляет 4 м, общая масса ракеты – около 1300 фунтов (591 кг), дальность поражения целей – 250 км.