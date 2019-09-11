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11.09.2019
Военное обозрение

Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты

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В рубрике "Поговорим о науке" сегодня "Военное обозрение" рассматривает вариант визуализации изображений применительно к потенциальному использованию в армейской среде.

Источник изображения: topwar.ru

Одно из перспективных направлений развития военной техники в плане визуализации различного рода объектов, в том числе и для наведения высокоточного оружия – технология SWIR-камер. SWIR-камеры стали появляться около 4-5 лет назад, причём практически одновременно и в нашей стране, и за рубежом.

В чём состоит базовый принцип работы таких камер?

SWIR - коротковолновый ИК-диапазон.

Производители отмечают, что SWIR-камера во многом схожа с обычным тепловизором в том смысле, что тоже позволяет визуализировать (для органов зрения человека) инфракрасное изображение. Но есть у SWIR-камеры и тепловизора ключевое отличие. SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны. Она улавливает малейшее отражение в диапазоне электромагнитных волн 0,9-1,7 микрон.

Источник изображения: topwar.ru

Возможности таких камер весьма широки. Они позволяют использовать свечение ночного неба в инфракрасном диапазоне, которое человеческий глаз не воспринимает. Матрица SWIR-камера улавливает отражение этого излучения объектом, создавая визуальное изображение объекта даже казалось бы, в кромешной темноте.

При этом теряется смысл использования типичного камуфляжа, ведь он позволяет скрыть объект на фоне окружающей среды от человеческого глаза, но никак не скроет его от SWIR-камеры. Именно поэтому современные разработчики заняты созданием особых тканей, которые могли бы максимально поглощать тепловое излучение, минимизируя саму возможность уловить такое излучение матрицей оптико-электронного прибора.

Для SWIR-камер нет понятия "туман" или "на 100% эффективная аэрозольная завеса". Объекты за большинством таких завес камерой "вскрываются", однако есть и ограничения. Всё зависит от степени поглощения или рассеяния волн инфракрасного диапазона аэрозольной взвесью. Именно поэтому разработки занимаются и совершенствованием технологий аэрозольного сокрытия военной техники. Сегодня в этом плане идёт настоящая битва технологий: степень чувствительности матрицы SWIR-камеры против рассеяния инфракрасного излучения микроскопическими частицами, призванными работать как маскирующий фактор. Пока у SWIR-камер есть определённое преимущество.

Источник изображения: topwar.ru

Эти камеры позволяют обнаружить лазерные целеуказатели, причём даже на "недосягаемой" длине волны 1550 нм.

SWIR-камеры могут использоваться и в интересах МЧС. Например, с их помощью гораздо проще определить координаты очага лесного пожара. Для этого достаточно использовать беспилотники, оснащённые такими оптико-электронными устройствами.

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