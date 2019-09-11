Глава Arianespace считает необходимым улучшить в ЕС ситуацию с госзаказами на запуски

Стафан Исраэль в то же время выразил удовлетворение тем, что Европейская комиссия в своем проекте бюджета планирует выделить на 2021-2027 годы €16 млрд инвестиций на деятельность в космической сфере

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Стафан Исраэль, президент и генеральный директор компании Arianespace, предоставляющей услуги по выводу спутников на орбиты, считает необходимым создать общеевропейскую структуру, которая обеспечит ей стабильный портфель госзаказов. Об этом он заявил в понедельник в Париже, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Такого рода заявления, указывающие на тревожную ситуацию с заказами, грозящую подорвать будущее французской космической отрасли, не только неоднократно раздавались со стороны руководства этой корпорации, но и были поддержаны в документах Европейского парламента. В частности, в настоящее время Arianespace нужно стабильно обеспечить себе на будущее немалые средства для того, чтобы создать новый носитель Ariane 6, успешно провести его первый пуск во второй половине 2020 года и затем организовать его поточное производство.

Выразив удовлетворение тем, что Европейская комиссия в своем проекте бюджета планирует выделить на период 2021-2027 годов €16 млрд инвестиций на деятельность в космической сфере, Исраэль в то же время отметил: "Я осознаю, что кредиты на эту сферу явно не бесконечны". По его мнению, Европе следует в дальнейшем в большей мере содействовать осуществлению вывода объектов в космос, при этом с использованием именно европейских носителей, в особенности создаваемой ракеты тяжелого класса Ariane 6. В этой связи следует изменить ситуацию в сфере заказов, "перейдя на крупные групповые заказы", так как это создаст более благоприятные перспективы для отрасли, подчеркнул глава корпорации.

В то же время Исраэль признал, что "это весьма сложно обеспечить, так как необходимо учитывать существование многих инстанций: Европейской комиссии, Европейского космического агентства (ЕКА), агентства Eudmedsat [запускающего метеоспутники], интересы государств ЕС". "Предстоит немалая работа в этом отношении, так как речь идет о создании общеевропейской структуры, преследующей крупномасштабные цели", - отметил Исраэль.

Конкуренты в лучшей ситуации

Он обратил особое внимание на то, что из 19 коммерческих запусков ракет, осуществленных в этом году в США, две третьи приходятся на заказы со стороны NASA и Пентагона. В Китае, по его данным, все 16 пусков были проведены по институционным заказам. И, напротив, в Европе 6 из 7 запусков этого года были коммерческими. В целом из 61 пуска этого года большая часть были совершены по заказу правительственных организаций или военных структур.

"Однако в настоящее время портфель заказов у Arianespace на две третьи состоит из коммерческих запусков и на одну треть - институционных", - сообщил Исраэль. "Мы единственная ведущая такую деятельность компания в мире, настолько сильно зависящая от рынка", - подчеркнул он. Глава корпорации при этом привел пример "конкурента", не указывая ее название американской корпораций SpaceX, у которой "до 80% стоимости пусков обеспечено заказами именно от различных институционных структур США".

По словам Стефана Исраэля, возглавляемая им корпорация Arianespace располагает в настоящее время портфелем заказов на 52 запуска. Из них 11 будут осуществлены носителем Ariane 5. Российскому носителю "Союз" предстоят 24 пуска, создаваемому носителю Ariane 6 - восемь пусков и легкому европейскому носителю Vega - 9.