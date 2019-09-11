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11.09.2019
Интерфакс-АВН

Алжир купил 30 российских истребителей на сумму около $2 млрд - СМИ

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Су-30МКИ(А)
Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А).
Источник изображения: Алексей Коршунов / russianplanes.net

Контракты на 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 МиГ-29М/М2 были подписаны на МАКС-2019

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Алжир подписали на авиасалоне МАКС-2019 контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на алжирский портал MenaDefense и собственные источники.

"Источник "Ведомостей" в оборонной промышленности подтвердил факт подписания соответствующих соглашений. По его словам, речь идет о заказе 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2", - говорится в публикации.

По данным источников издания, общая сумма контрактов на поставку самих самолетов составляет около $1,8 млрд, а с учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационного вооружения превышает $2 млрд.

Газета отмечает, что дополнительная закупка истребителей "Сухого" расширит имеющийся у ВВС Алжира парк таких самолетов (с 2007 года было получено 58 единиц), а "МиГ-29М/М2 рассматриваются как частичная замена физически и морально устаревших МиГ-29 еще советского производства, поставлявшихся Алжиру из Белоруссии и с Украины в начале 2000-х гг".

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