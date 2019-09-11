Морские стратегические силы России наращивают мощь

ВМФ РФ в 2019-м и 2020-м получит 5 атомных субмарин

Военно-Морской Флот России в 2019 году получит одну атомную подводную лодку, а в следующем 2020 году - сразу четыре. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко. "Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем, точно в соответствии с контрактом", – сказал он, в частности.

Замминистра обороны Алексей Криворучко пояснил прессе, что в 2020 году "Севмаш" должен передать флоту: атомную субмарину спецназначения "Белгород" проекта 09852 – это носитель беспилотных подводных аппаратов типа "Посейдон", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта "Борей-А" (955А), на его вооружении состоят межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".Кроме того флот получит две многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М" (885 М) – "Казань" и "Новосибирск". Всего до 2024 года ВМФ РФ по плану должен принять в свой боевой состав 10 атомных субмарин проектов 955А и 885М.

"Количество передаваемых флоту атомных подводных лодок увеличено, решение об этом принято. Мы ожидаем получения 10 атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М до 2024 года", – заявил прессе Алексей Криворучко. Из его слов можно сделать вывод, что решение о дополнительном строительстве двух стратегических подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" и двух многоцелевых подводных лодок проекта "Ясень-М" было принято на самом высоком уровне.

"В рамках Форума "Армия-2019" мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух Ясеней-М и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два Борея-А", – сказал замминистра обороны. По словам руководителя "Севмаша", – АПЛ "Белгород" выйдет в море на ходовые испытания в июне 2020 года, а в сентябре войдет в боевой состав военного флота России. "Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный Министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам", – заявил представителям СМИ Михаил Будниченко. Глава "Севмаша" уточнил, что выход "Белгорода" в море запланирован на 15 июня 2020 года. Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года, в соответствии с контрактом.

Кроме того, было отмечено, что ПО "Севмаш" выполняет еще один заказ Минобороны РФ. Полным ходом идут работы по ремонту и модернизации надводного корабля проекта 1144 "Орлан". Готовность атомного надводного крейсера "Адмирал Нахимов" составляет 50%, в конце 2022 года его передадут в состав ВМФ РФ. Об этом сообщил журналистам заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко. "Это будет самый мощный корабль Военно-Морского Флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%. ", – сказал он. Криворучко отметил, что Министерство обороны обеспечивает строгое финансирование работ по строительству этой субмарины. Из его слов следует, что в этом году в рамках данного контракта военное ведомство перечислило "Севмашу" 29,5 млрд. рублей.

"Как мы и договорились с предприятием "Севмаш", получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения", – подчеркнул замминистра обороны.

Отвечая на вопрос журналистов, - каким вооружением будет оснащен "Адмирал Нахимов", Криворучко сказал : "…безусловно, это будет самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности". Он также сообщил, что защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а так же - мощным противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО