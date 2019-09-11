Авариестойкая топливная система для вертолета Ка-226Т выйдет на испытания в 2021 году

При разработке используются уникальные материалы, отметили в холдинге "Технодинамика"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" планирует начать сертификационные испытания авариестойкой топливной системы и системы аварийной посадки на воду для вертолета Ка-226Т в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Технодинамики" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Сейчас предприятия холдинга создают для вертолета Ка-226Т авариестойкую топливную систему, систему аварийной посадки вертолета на воду, насосы гидросистемы, а также кислородную систему для экипажа и пассажиров. "Все вышеперечисленные разработки ведутся в строгом соответствии со всеми современными нормами и стандартами. Срок окончания работ и начало сертификационных испытаний - конец 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

При этом используются уникальные материалы. "Мы впервые в России разработали и паспортизировали резинотканевые материалы для авариестойких топливных баков и баллонетов систем аварийного приводнения. Эти материалы по своим характеристикам не уступают физико-химическим свойствам современных зарубежных аналогов", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Он также отметил, что в будущем инновационные системы могут быть внедрены на всей технике производства "Вертолетов России".

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.