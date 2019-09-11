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11.09.2019
ТАСС

Авариестойкая топливная система для вертолета Ка-226Т выйдет на испытания в 2021 году

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://aviadejavu.ru/index.htm

При разработке используются уникальные материалы, отметили в холдинге "Технодинамика"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" планирует начать сертификационные испытания авариестойкой топливной системы и системы аварийной посадки на воду для вертолета Ка-226Т в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Технодинамики" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Сейчас предприятия холдинга создают для вертолета Ка-226Т авариестойкую топливную систему, систему аварийной посадки вертолета на воду, насосы гидросистемы, а также кислородную систему для экипажа и пассажиров. "Все вышеперечисленные разработки ведутся в строгом соответствии со всеми современными нормами и стандартами. Срок окончания работ и начало сертификационных испытаний - конец 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

При этом используются уникальные материалы. "Мы впервые в России разработали и паспортизировали резинотканевые материалы для авариестойких топливных баков и баллонетов систем аварийного приводнения. Эти материалы по своим характеристикам не уступают физико-химическим свойствам современных зарубежных аналогов", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Он также отметил, что в будущем инновационные системы могут быть внедрены на всей технике производства "Вертолетов России".

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Ростех
Технодинамика
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