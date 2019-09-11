Оружейники критикуют законопроект о запрете части гладкоствольного оружия

Новые "антиоружейные" законы по "ланкастерам"/"парадоксам", предлагаемые депутатами Государственной Думы, ставят под угрозу увольнения до 10 000 человек, а убыток российской оружейной отрасли будет исчисляться миллиардами. Такова официальная позиция Союза оружейников РФ, озвученная в статье, опубликованной в журнале "Калашников".

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Журнал "Калашников" разместил статью, резко критикующую ряд инициатив, ограничивающих/запрещающих оборот гладкоствольного огнестрельного оружия, а также запрещающих или ужесточающих условия приобретения патронов калибра .366 ТКМ, .366 Magnum, 9,6/53 Lancaster и .345 ТК.

Статья, рисующая последствия целого ряда инициатив депутатов Государственной Думы, связанных с оборотом гражданского оружия, подчеркивает, что все вносимые предложения могут нанести серьезный удар по отрасли, и нанесут многомиллиардные убытки.

На мой взгляд, в данном случае мы столкнулись с неким депутатским экстремизмом и пришло время спокойно, взвешено и официально реагировать на сложившуюся ситуацию участникам российского оружейного рынка, кровно заинтересованным в его развитии.

- комментирует ситуацию главный редактор журнала Михаил Дегтярёв.

Многомиллиардные убытки для отрасли и бюджета

В первую очередь материал затрагивает законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии"", представленный 27 июня 2019 года на заседании рабочей группы, созданной при Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы под руководством Александра Хинштейна.

Отмечается, что законопроект, критике которого посвящена большая часть статьи, предусматривает изъятие гладкоствольного орудия, при выстреле из которого пуля обретает вращательное движение. Только на сегодняшний день на руках у населения находятся десятки тысяч "стволов" этого типа. На компенсации владельцам федеральному бюджету придется выделить порядка 1 000 000 000 руб.

Кроме того, инициатива поставит вне закона удлинители стволов, насадки "чок" и "получок", и оружейные стволы, в которые подобные удлинители уже интегрированы. По оценке Союза оружейников России, в обороте сейчас находится около 150 000 единиц подобного оружия. В этом случае объем компенсаций может достичь 10 млрд руб.

Расходы лягут на плечи потребителей

Депутатская инициатива ставит под запрет патроны .336ТКМ, .345ТК, .366 Magnum и 9,6/53 Lancaster: они были разработаны российскими предприятиями без привлечения бюджетных средств, и, согласно законодательству, разработчики должны будут опять-таки получить компенсации.

Но главное, все запреты несут угрозу увольнения 10 тысячам работников отрасли (многим - с высшим образованием), наносят ей самой крайне тяжелый финансовый ущерб, упущенная выгода оружейных торговых сетей России достигнет 300 000 000 000 рублей (20-процентный НДС также не пойдет в доход государства), а немалая часть расходов по выполнению депутатских идей в очередной раз ляжет на плечи потребителя.