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11.09.2019
ТАСС

СМИ: Китай испытал на орбите миниатюрный ионный двигатель

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Разработка призвана продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в космический мусор, отмечает China Daily

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайские инженеры создали ионный двигатель "карманного размера", который призван "продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в опасный космический мусор". Двигатель уже прошел испытания на орбите, пишет во вторник газета China Daily.

Маневровый ракетный двигатель разработан пекинским институтом номер 206 при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Он был запущен на орбиту и протестирован с помощью китайского малого спутника "ранее в этом году", отмечает издание.

Ионный двигатель - это электрический ракетный двигатель, реактивная тяга в котором создается на основе выброса ионизированного вещества, разогнанного в электрическом поле. Данный китайский двигатель отмечается в статье, относится к работающим на жидких металлах, обычно - цезии, индии и ртути.

"Двигатель весом 300 г представляет собой соответствующую самому современному уровню развития техники двигательную установку для малых спутников, которые, по контрасту с большими спутниками, не имеют крупных ракетных двигателей, приводимых в действие химическим топливом", - сказал журналистам главный конструктор института-разработчика Гао Хуэй. "Без больших топливных баков, насосов, вентилей и токсичного топлива, новое устройство легко переносится и способно обеспечить эффективное высокоточное маневрирование малых спутников", - добавил он.

Гао Хуэй уточнил, что большинство аппаратов работают на низких орбитах в статичном состоянии, постепенно теряя свою орбиту из-за отсутствия агрегатов, способных поддерживать заданную высоту. При этом для обеспечения нахождения на нужной высоте аппарату достаточно небольшой силы. Кроме того, разработанное устройство позволит продлить жизнь и искусственным спутникам Земли, находящимся на высокой орбите. Если же они выполнили свою задачу, то не превратиться в космический мусор им также позволит использование малого двигателя.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Китай
Компании
CASC
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