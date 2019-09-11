Передовой отряд технологической революции

"Техноспецназ" готовит кадры для диверсификации

Без создания новой генерации отечественной инженерной элиты бессмысленно говорить о новом технологическом укладе в России и четвертой промышленной революции. Стране как воздух нужны профессионалы, способные ответить на вызовы современности. Именно так рассуждали в Союзе молодых инженеров России (СМИР), принимая решение открыть школу кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса "Техноспецназ" под эгидой Военно-промышленной комиссии, Минпромторга и ДОСААФ.

Первые занятия состоялись на крымской косе Беляус неподалеку от Евпатории осенью 2015 года. Пятая сессия школы "Техноспецназа" прошла в начале сентября в Анапе. За пять лет выпускниками стали более 600 молодых специалистов, представляющих 200 предприятий отечественного ОПК.

В СМИР сумели создать действенную систему подготовки инженерных кадров. Cложился пул спикеров и постоянных преподавателей высочайшей квалификации. "Это профессионалы, о которых мы точно знаем, что они высоко востребованы в нашей профессиональной аудитории, – рассказывает заместитель председателя СМИР и штатный методолог "Техноспецназа" Ксения Шишаева. – Но есть и люди, просто горящие желанием общаться с молодым поколением инженеров, готовые поделиться своими знаниями, видением развития промышленности и инженерного дела в России. Это глава фирмы "Смирновдизайн" Сергей Смирнов, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков, работающий с нами уже несколько лет, директор по инновационному развитию ОДК "Сатурн" Дмитрий Иванов – с ним очень любят общаться наши ребята, генеральный директор "Оборонконсалтинга" Сергей Бюрюков".

“ За пять лет через школу "Техноспецназа" прошли 600 молодых инженеров ”

Молодым инженерам читали лекции зампредседателя Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, известный экономист Сергей Глазьев, председатель регионального отделения ДОСААФ Республики Крым Андрей Попов.

С годами меняются темы, которые обсуждают на сессиях школы "Техноспецназа". Пять лет назад гвоздем программы и обсуждения была диверсификация ОПК. "Основной упор мы сделали тогда на гражданские проекты, установление горизонтальных межотраслевых связей, – вспоминает Шишаева. – Хотели добиться, чтобы слушатели формировали команды не только в своих компаниях, но и между предприятиями, создавали некие летучие бригады "Техноспецназа". Важный момент: когда мы делали первую школу, новаторским решением было отвести достаточно большой блок занятий на психологическую работу. Причем предусматривались не только бизнес-тренинги, много времени уделялось развитию личного потенциала участника. Пять лет назад мы отдали на это три дня. В дальнейшем такого позволить не могли".

Инженеры, получившие тогда многостороннюю подготовку, сейчас составляют костяк союза. Они работают во многих регионах, очень активны, доросли до высоких постов, но продолжают сотрудничать и уже в новом статусе отправляют на учебу в "Техноспецназ" коллег и подчиненных.

Грандиозный "Аурус"

О технологии цифровых двойников – математических моделях высокого уровня адекватности, которые показывают результаты, идентичные натурным испытаниям реальных моделей, на примере реализации программы "Кортеж", по которой разрабатывалась единая модульная платформа для лимузина, минивэна и внедорожника, слушателям "Техноспецназа" рассказал проректор по перспективным проектам, профессор кафедры "Механика и процессы управления" Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Алексей Боровков. По его словам, "цифра" уже настолько серьезно проникла в промышленность, что каждый месяц промедления с внедрением технологий опасен. Нужно научиться обгонять время и конкурентов. Как это случилось с реализацией программы "Кортеж", над которой работала команда Боровкова. К ней приступили весной 2014 года, а уже летом 2016-го с успехом провели испытания в Берлине.

При этом почти все руководители отечественного автопрома говорили, что за это время и такие деньги создать модульную платформу нереально. "Старая среда", по меткому выражению ученого, объяснила всем, что "этого сделать нельзя".

Но у команды Боровкова все получилось. Питерские специалисты провели более 50 тысяч краш-тестов каждой детали лимузина. То есть каждый день на экране дисплея проводились от 50 до 100 виртуальных испытаний. В реальной деятельности достичь таких результатов невозможно.

Опыт, накопленный питерцами, вполне можно использовать в ОПК. Соревнование в оборонно-промышленном комплексе идет в области тактико-технических характеристик. Испытания образцов проходят по устоявшимся методикам, а это дорого и долго.

С каждым годом, считает Боровков, все меньше шансов сохранять паритет в военной области, поскольку продукция становится более сложной и высокотехнологичной, времени для разработки и вывода на рынок меньше, конкуренты тоже не спят и стараются вывести свои продукты как можно быстрее. Значит, надо менять подходы, шире использовать цифровые технологии. Нужны люди, которые понимают, как это лучше сделать. "Техноспецназу" вполне по силам решать эти задачи, используя наработанные связи, знания и методики.

Сегодня стали сокращаться вредные и вспомогательные производства, это помогает компаниям удерживать ключевые компетенции и сохранить лидерство на рынке. Ведь не проблема отдать "необязательные" операции партнерам. Таким образом, формируется цепочка поставщиков. По словам Боровкова, на них работают, к примеру, индийцы – они делают низкомаржинальную, но высококвалифицированную работу за приемлемые деньги и время. Наши программисты конкурировать с ними не готовы. А это означает, что некоторые виды инженерных работ уже навсегда ушли из России. То есть в нижнем сегменте высокотехнологичного рынка мы, считает профессор Боровков, стали неконкурентоспособны. Промышленники Кореи, Японии, Китая очень хорошие копировщики, они "вылижут" производство до совершенства, здесь с ними соревноваться бесполезно. У России остается только один шанс – развивать наукоемкие мультидисциплинарные интеллектуальные решения.

Когда такие занятые до предела люди, как Алексей Боровков, Сергей Смирнов, Дмитрий Иванов или Сергей Бирюков, выкраивают в напряженном графике время приехать и прочитать лекцию, ответить на вопросы слушателей школы, которых после каждого выступления задается невероятное количество, это говорит о том, что за пятилетку проект Союза молодых инженеров состоялся.

От года к году состав техноспецназовцев меняется, но сохраняется, как представляется, тенденция – на семинары и тренинги по большей части приезжают в основном представители грандов нашего ОПК. В Анапе-2019 были посланцы Роскосмоса, других крупных компаний, даже сформировался дивизион транспортной авиации, в который вошли инженеры родственных предприятий.

Однако есть ведь фирмы, также работающие на "оборонку", но не столь богатые. И для руководства этих интегрированных с ОПК структур направление сотрудника за тридевять земель на неделю да еще и с оплатой командировочных расходов может оказаться квестом почище "Семи загадок фараона". Но коль скоро компания работает на государство, то и оно, думается, должно бы раскошелиться. Скажем, взять на себя оплату хотя бы затрат на проезд.

Связи как ценность

Казалось бы, после длинного дня, полного общения, обилия полученной информации затевать еще и обсуждение проблем, о которых говорили спикеры, дело зряшное. Но удивило, с каким азартом полтора десятка слушателей, рассевшись перед экраном с диаграммами, увлеченно раскладывают задачу на составляющие, спорят и ищут аргументы. Начинаешь верить: эти найдут правильное инженерное решение при любом даже самом невыгодном раскладе.

Именно в такой атмосфере и рождаются неформальные лидеры, возникают горизонтальные связи. Как заметил замначальника конструкторского блока компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Коровин, в Анапе-2019 подобрался очень интересный коллектив. По его мнению, школа "Техноспецназа" стала именно той площадкой, где можно "пока только попробовать установить горизонтальные связи между сотрудниками предприятий – чего сейчас, на самом деле не хватает. В нашей команде были ребята из абсолютно разных сфер деятельности, и мы постарались создать команду для обсуждения насущных вопросов, попробовали по полочкам разложить основные принципы совместной деятельности, общения в коллективе. А это очень важно, на мой взгляд".

На вопрос, примет ли он участие в работе школы через год, Коровин заметил, что скорее всего нет. Он изучит тематику предстоящей сессии и порекомендует направить туда других инженеров. Для них это будет очень ценным опытом.

Сергей Карпачев, специальный корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (798) за 10 сентября 2019 года