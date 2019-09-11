Нетаньяху показал фото "секретного иранского ядерного объекта"

Израильский премьер выступил в формате очередной презентации, в ходе которой представлял данные о "развитии иранской ядерной программы".

Источник изображения: topwar.ru

Биньямин Нетаньяху заявил, что информация была получена вследствие проведения операции секретными службами. По данным этих служб, в Иране имеется "ещё по меньшей мере один секретный объект, на котором проводится работа по созданию иранской ядерной бомбы".

Нетаньяху, находясь в здании МИД Израиля, продемонстрировал собравшимся (включая журналистов) фотографии этого объекта.

Премьер Израиля:

Они скрывают свои хранилища ядерных материалов, которые используют для продвижения в программе производства ядерного оружия. Это является очередным доказательством того, что Иран нарушает свои обязательства, данные в формате большой сделки.

При этом сам Иран постоянно напоминает, что если США и страны Европы продолжат уходить от ранее достигнутых договорённостей, то и Иран каждые 60 дней будет снижать уровень своих обязательств относительно всё той же "ядерной сделки". Так, ранее в Тегеране заявили об увеличении процента обогащения урана. Пока этот процент далёк от того, чтобы такое топливо могло называться оружейным.

Тем временем израильские СМИ продемонстрировали спутниковые снимки территории близ сирийского Абу-Кемаля, по которым недавно был нанесён удар "неизвестными средствами авиации".

Источник изображения: topwar.ru

Израильские СМИ утверждают, что близ Абу-Кемаля были объекты иранских и проиранских сил.