Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды

Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает издание Kyodo.

По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены в сторону Японского моря. Предположительно, пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо в 06.53 и 07.12 по местному времени (00.53 и 01.12 по московскому). Всего снаряды пролетели около 330 километров.

США заявили, что следят за ситуацией и поддерживают тесный контакт со своими союзниками в регионе, отмечает ТАСС.