Войти
11.09.2019
Lenta.ru

Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды

69
0
0
Источник изображения: Фото: KRT

Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает издание Kyodo.

По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены в сторону Японского моря. Предположительно, пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо в 06.53 и 07.12 по местному времени (00.53 и 01.12 по московскому). Всего снаряды пролетели около 330 километров.

США заявили, что следят за ситуацией и поддерживают тесный контакт со своими союзниками в регионе, отмечает ТАСС.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Похожие новости
04.02.2016
Северная Корея уведомила ИКАО о своих космических планах
04.03.2014
КНДР запустила две ракеты малой дальности
11.10.2012
Госдеп США призывает КНДР не хвастаться ракетами
17.09.2012
Распространение нераспространения
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
16.10.2009
Южная Корея разместила боевые ракеты с дальностью полета 1000 км
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 00:55
  • 8
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 11.09 00:38
  • 2
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 10.09 23:17
  • 145
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 21:49
  • 15
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 10.09 21:23
  • 2
"Российскому F-35B" захотели поставить "полтора двигателя"
  • 10.09 21:14
  • 17
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 10.09 17:35
  • 16
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 10.09 13:32
  • 7
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 10.09 13:29
  • 1
В Республике Корея спущен на воду ДВКД для ВМС Мьянмы
  • 10.09 13:27
  • 4
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 10.09 13:05
  • 4
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 11:03
  • 11
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 10.09 10:53
  • 38
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.09 10:48
  • 2
Пытавшиеся проникнуть на ключевое предприятие Роскосмоса интересны не только для полиции - Рогозин
  • 10.09 09:46
  • 1
Москва и Вашингтон продолжат деполитизированный диалог по противодействию терроризму - МИД РФ