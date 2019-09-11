Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды
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Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает издание Kyodo.
По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены в сторону Японского моря. Предположительно, пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо в 06.53 и 07.12 по местному времени (00.53 и 01.12 по московскому). Всего снаряды пролетели около 330 километров.
США заявили, что следят за ситуацией и поддерживают тесный контакт со своими союзниками в регионе, отмечает ТАСС.
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