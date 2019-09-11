"Локхид Мартин" обошли на гиперзвуке

Новое оружие способно глобально ударить по бюджету Пентагона

В ходе XXII симпозиума по космосу и противоракетной обороне в Хантсвилле Армейское управление по ракетным и критическим технологиям (RCCTO) обнародовало первоначальные подробности о новой ракете средней дальности наземного базирования (БРСД).

Система, получившая наименование Long Range Hypersonic Weapon ("Гиперзвуковое оружие дальнего действия"), или LRHW, является стратегическим оружием. Это новый класс сверхскоростных, маневрирующих ракет большой дальности, которые могут запускаться с наземных платформ.

Система представляет собой универсальную твердотопливную БРСД, или AUR, оснащенную универсальной маневрирующей боеголовкой с гиперзвуковой скоростью полета Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1.

Оба компонента – и ракета, и боевой блок разработаны Национальной лабораторией Сандиа (Sandia National Laboratory) Министерства энергетики США при участии Агентства США по ПРО. Боеголовками C-HGB предполагается оснастить системы вооружений армии, ВВС и флота. Разработка выполнена на базе экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW). На испытаниях боевой блок достиг скорости 8 Махов.

“ При заявленной дальности полета до 6800 километров остается только удивляться, откуда такой безудержный научно-технический оптимизм ”

Ракета AUR – твердотопливная, двухступенчатая, длина – 7,44 метра, диаметр корпуса – 887 миллиметров. Стартовый вес – около 4500 килограммов. По массогабаритным характеристикам ракета близка к "Першинг-1А" MGM-31A. Двигатели для первого "Першинга" создавались фирмой Thiokol, топливо, выбранное ее инженерами для двигателей, – одно из совершенных на начало 60-х годов, композитное класса 1.3 PBAA/AP/Al с достаточно высоким удельным импульсом даже для нашего времени – 260 секунд. Максимальная дальность полета ракеты – 740 километров. Второй "Першинг" оснастили двигателями компании Hercules. Ее инженеры для того, чтобы выполнить ТТЗ МО о более чем двойном повышении дальности, пошли на риск и воспользовались более калорийным топливом класса 1.1 HTPB/AP/Al. Его отличает "легирование" взрывчатыми веществами – гексогеном (RDX) или октогеном (HMX) для достижения удельного импульса 275 секунд и выше. Тут необходимо пояснить, что в баллистических ракетах используются твердые сорта топлива двух классов – 1.1 и 1.3. Энергетическое содержание, калорийность топлива типа 1.1 на 15–20 процентов выше, чем типа 1.3, так что при заданном стартовом и забрасываемом весе дальность пуска ракеты в первом случае будет больше. Топливо класса 1.1 обладает также лучшими технологическими свойствами, повышенной механической прочностью, устойчивостью к растрескиванию и образованию зерен. Таким образом, оно менее восприимчиво к случайному воспламенению. В то же время оно более подвержено детонации и по чувствительности близко к обычному ВВ. Максимальная дальность полета "Першинг-2" MGM-31C с увеличенным на 60 процентов стартовым весом с новым высококалорийным топливом выросла до 1770 километров. И это предел даже для современных сортов твердого топлива.

Заявленная дальность полета LRHW, по разным источникам, – от 4000 до 6800 километров. Остается только удивляться, откуда такой безудержный научно-технический оптимизм.

“ Уместно вспомнить один из грандиозных провалов DARPA – программу Arc light, одно время не сходившую со страниц СМИ ”

Разумнее было поручить создание новой БРСД компании "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), подрядчику, имеющему огромный опыт в создании подобных систем оружия, чем малоизвестной фирме, никогда не работавшей над столь сложными проектами. Запуск ракеты будет осуществляться из ТПК с наземной двухконтейнерной буксируемой подвижной ПУ c тягачом Oshkosh M983A4 (8x8). Система управления огнем стандартная для ракетных войск и артиллерии AFATDS в версии 7.0. Батарея системы LRHW должна включать в себя четыре ПУ с двумя контейнерами и один центр управления.

По словам представителей RCCTO, армия США рассчитывает разработать и поставить экспериментальный прототип батареи дальнобойного гиперзвукового оружия к 2023 финансовому году. Но успех мероприятия вызывает очень большие сомнения. Во всяком случае в части достижения требуемых характеристик ракеты. Уместно вспомнить один из грандиозных провалов куда более солидной конторы DARPA – программу Arc light, одно время не сходившую со страниц СМИ. Сложилось впечатление, что в агентстве собрались крайне наивные люди со знанием физики на уровне 6-го класса средней школы. Уже первые сообщения об Arc light были очень похожи на научную фантастику. В габаритах ПУ Mk-41 невозможно сделать аэробаллистическую ракету с гиперзвуковой верхней ступенью, имеющую умопомрачительную дальность пуска – 3700 километров, даже с микроскопической БЧ 100 фунтов. Ракета создавалась по концепции быстрого глобального удара.

Чтобы добиться таких результатов с имеющимися начальными данными, нужно твердое топливо, в десять раз превосходящее по удельному импульсу и калорийности лучшие современные сорта. В конце концов в Минобороны поняли, что DARPA водит их за нос, с 2012 года перестали финансировать эту программу, а теперь вообще с недоверием относятся ко всем разработкам агентства.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (798) за 10 сентября 2019 года