Будущее Запада на дне Чудского озера

Либералы-фундаменталисты лишь инструмент уничтожения человечества

Распространение идей фундаментального либерализма, точнее – либерального экстремизма ставит цивилизацию на грань исчезновения. Взгляды, настойчиво навязываемые обществу сторонниками этого идейного течения, объективно ведут как минимум к резкому сокращению человеческой популяции, физической, духовной и интеллектуальной деградации остающихся, а как максимум делают неизбежным исчезновение биологического вида гомо сапиенс.

Фундаментальный либерализм по мере появления в нем новых идей все в большей степени начинает обретать черты религиозного культа, поскольку выдвигаемые положения не имеют никакой логической базы, в них предлагается просто верить. В нашей стране общество, особенно оппозиционные организации, чрезвычайно серьезно озабочено угрозой, порождаемой навязываемыми либеральным фундаментализмом идеями и нормами. Мысль о том, что русский народ истребляется целенаправленно и в первую очередь, уже овладела значительной частью политически активных граждан. Исследованию различных механизмов уничтожения населения, разоблачению сил, преследующих эти цели, посвящено огромное количество статей, книг, теле- и радиопередач. Но и в Европе граждане самых развитых и, казалось бы, благополучных стран, таких как Франция, Германия, Италия, Испания и других, бьют тревогу. Их политические партии, поднявшие знамена борьбы против идей либерального фундаментализма, получают мощную поддержку населения, побеждают на выборах различного уровня, входят в органы власти. Притом что еще несколько лет назад считались маргинальными (партия Марин Ле Пен во Франции) или вообще не существовали ("Альтернатива для Германии" в ФРГ). А в США сторонники антилиберального курса одержали общенациональную победу, добившись избрания Дональда Трампа на пост президента.

В западной цивилизации борьба традиционного и либерального идеологических направлений нарастает, обретая все более жесткие формы. Одно из проявлений – усиление движения евроскептиков, создавших угрозу самому существованию Евросоюза. Ими уже достигнут серьезный успех – Британия проголосовала за выход из ЕС и затяжка с окончательным разрывом привела к отставке мягкого в этом отношении политика Терезы Мэй и приходу к власти Бориса Джонсона, ориентированного на жесткий выход из ЕС. Так что в Европе ситуация мало отличается от российской – активные, национально ориентированные европейцы твердо убеждены, что фундаментальный либерализм несет гибель их народам, даже уничтожение белой расы как таковой.

“ На Востоке папский престол ограничился утилизацией "благородных рыцарей", а земель и ценностей не приобрел ”

Наш президент, при котором в стране были приняты законы, ограничивающие внедрение наиболее одиозных идей либеральных фундаменталистов, в частности запрещена пропаганда гомосексуализма, воспринимается как защитник традиционных ценностей. Таким же представляется и Трамп, чья победа в США вызвала волну оптимизма среди традиционалистов в Европе и соответственно яростное сопротивление либерального крыла американского истеблишмента, вылившееся в войну против законно избранного президента, которая продолжает усиливаться, раздирая общество.

Естествен вопрос: почему сторонники либеральных идей фундаменталистского толка имеют такую силу? Кто дает им возможность пропагандировать свои взгляды, проводить соответствующие законы, вводить представителей во власть, причем в верхние эшелоны? Говорят о масонах и тайном мировом правительстве, люди с бурной фантазией – об инопланетянах.

В числе мотивов сокращения населения называют стремление очистить Землю для других цивилизаций (этого добиваются как раз инопланетяне, что понятно) или снизить экологическое давление на планету. При этом в Европе еще до появления в столь явном виде идей фундаментального либерализма имел место чрезвычайно низкий или даже нулевой прирост населения, его старение, тогда как в странах Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, наблюдался (и продолжается до настоящего времени) демографический бум. Кроме того, "золотой миллиард" должен был состоять из жителей Европы, США и Канады. В эту модель навязывание технологий сокращения населения своих стран как-то не вписывается – сначала надо было бы проредить другие регионы. И конечно, никак не вписывается в идею глобализации по модели "золотого миллиарда" мультикультурализм с его явным ущемлением прав белого человека. В этом же контексте следует рассматривать и воинствующий феминизм. То есть, бесспорно, имеют место другие мотивы.

Какие все мультикультурные…

Есть основания полагать, что навязывание идей фундаментального либерализма – неотъемлемая часть концепции глобализации. Попробуем разобраться, так ли это. В чем может состоять интерес глобального капитала в навязывании обществу разрушительных идей и норм?

Начнем с мультикультурализма по той причине, что он в наибольшей степени затронул именно Европу и отчасти США – колыбель глобализации, где негативные последствия этого явления наиболее выражены. Чтобы понять причины, обратим внимание на силы, продвигающие глобализацию. Это транснациональные корпорации. В любой стране они вынуждены подстраиваться под национальное законодательство, налаживать отношения с местной властью (местной в понимании транснационалов, для самого государства это полноценная "вертикаль" сверху донизу). Когда в результате выборов или иных изменений она меняется, приходится подстраиваться под иные политические фигуры, и не всегда это удается. Как результат – экономические потери, порой огромные. Нет возможности контролировать ситуацию в независимых государствах. По этой причине ТНК чисто экономически заинтересованы в ликвидации суверенитета. Надо заметить, это не проявление злодейской натуры, а объективная потребность транснационального капитала. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Траснациональные элиты космополитичны по природе. Они "люди мира". И в этом качестве вызывают отторжение у национально ориентированных политических элит и бизнеса, не говоря уже о населении. В мононациональных государствах собственникам и иным представителям ТНК некомфортно просто психологически. Отторжение "людей мира" элитами и населением национальных государств, особенно когда господствующее положение в их экономике, а затем и в политике занимают люди, не связанные с коренными народами, сказывается на качестве среды деятельности этих корпораций. Поэтому стремление размыть национальные основы естественно для транснациональных элит. А если учесть, что большая их часть относится к национальным меньшинствам, вполне понятно такое трепетное отношение к правам последних, желание сделать так, чтобы духовные и культурные основы государств были размыты или вообще устранены, как и этническая идентичность. Это вполне объясняет абсолютно дикую с точки зрения здравого смысла и безопасности государств Европы проводимую ими политику мультикультурализма, которая продолжается европейскими элитами, несмотря на неприятие большинством населения. Опять-таки бизнес, ничего личного.

Как известно истинные элиты и народы России и Европы, значительную часть населения тех же США (приведшую к власти Трампа) волнует и откровенная политика на сокращение населения, разрушение семейных основ жизни общества. Чем объяснить это?

Для ответа придется обратиться к основам теории рыночной экономики. Предлагаю взглянуть на структуру капитала. Обращу внимание только на одну его компоненту. Термин "человеческий капитал" сегодня активно используется как в публичной риторике, так и в научных рыночно-экономических исследованиях наряду с понятиями фондов, финансового и интеллектуального капитала. Высоколобые экономисты-рыночники, а вслед за ними и политики говорят о его мобильности и других качествах, оперируя этой сущностью как объектом. Ее субъектность не учитывается. Вероятнее всего, человеческий капитал наряду с финансовым и интеллектуальным, а также основными фондами целенаправленно рассматривается как объект. Рыночники видят технологии управления им со стороны собственников и топ-менеджмента, которые и являются фактическими субъектами.

Из этого, казалось бы, чисто абстрактного рассуждения следуют очень важные выводы, которые уже укоренены в подсознании капитанов современной рыночной экономики. Прежде всего то, что она существует только для ее субъекта, то есть для собственников и других слоев, господствующих в ней. Все остальные слои населения лишь объекты управления, один из инструментов ее функционирования наряду со станками, финансами, сырьем и прочим. Отсюда целеполагание рыночной экономики – обеспечение максимального удовлетворения потребностей (постоянно растущих и уже давно извращенных) только ее субъекта, тогда как собственно объект в части человеческого капитала обеспечивается по минимуму – ровно настолько, чтобы он существовал, работал и не взрывался бунтом.

Эта объект-составляющая рыночной экономики, нуждающаяся в обслуживании, поддержании в рабочем состоянии, перемещении, а при необходимости и утилизации, – пожалуй, наиболее хлопотная для субъектов. Зарплата, социальные программы, пенсионные отчисления, обучение и переподготовка, здравоохранение – чрезвычайно затратные сферы. Куда проще с финансами, различными фондами, базами технологий. Поэтому вполне естественно стремление субъектов рыночной экономики минимизировать эти траты.

Нет семьи – нет тормозов

"Мобильность" человеческого капитала сдерживается проблемой устройства семей, обучения потомков, привязанности к Родине – большой и малой. Куда проще иметь "винтики" без пристрастий и привязанностей. Вот и запускаются в общество идеологические концепции, которые затем принимают форму законов и реализуются жестко и последовательно. Ювенальная юстиция при внешней благости объявленных целей объективно преследует простую цель – разрушить институт семьи. Принижением ее роли в воспитании, постановкой под жесткий, часто мелочный контроль надзорных органов, поощрением политики изъятия детей достигается то, что уже через два-три поколения становление личности вне семьи может стать нормой. Одна из помех в управлении человеческим капиталом будет устранена.

“ Алгоритм самоуничтожения человечества – в объективных интересах транснационального капитала ”

Снижения "взрывоопасности" можно добиться, если лишить людей образования, позволяющего им мыслить достаточно широко и системно, чтобы осознавать ущербность своего положения и создавать вещи, как технические, так и организационные, угрожающие положению субъектов рыночной экономики. Для этого навязываются эклектичность мировоззрения, ограниченность знания чисто техническим спектром, необходимым только для качественного выполнения узкого круга функций в экономике. А лучше по возможности обойтись навыками. Важно лишить молодое поколение способности мыслить, заменить творческий процесс механическим запоминанием конкретных фактов. И обществу навязывается представление, будто образование существует только для обслуживания бизнеса. Тестовая система оценки качества знаний признана неэффективной, но ее не планируют отменять. Если посмотреть содержание учебников, особенно по истории и обществознанию, там нет никакой хотя бы напоминающей единый подход методической базы.

Еще одна проблема, связанная с человеческим капиталом, – его утилизация. Раньше все было просто: когда в средневековой Англии лорды перешли к разведению овец как более выгодного на тот момент производства, то крестьян они выгнали, а чтобы не мешали жить, приняли закон о запрете бродяжничества, в соответствии с которым бездомных просто вешали. Еще элегантнее в XI веке решила проблему избытка человеческого капитала в лице "рыцарства" единственная на тот момент европейская транснациональная корпорация – католическая церковь. Когда расплодившиеся в огромном количестве потомки "благородных родов" из числа обойденных наследством, образовав банды убийц и грабителей, шатались по Европе, вожди Ватикана во главе с папой организовали серию крестовых походов. В итоге эта корпорация получила хороший гешефт в виде огромных награбленных ценностей и расширила подконтрольную территорию, одновременно решив ключевую задачу утилизации "рыцарства". Позже папская ТНК попыталась проделать то же самое в восточном направлении. Но гешефт ограничился утилизацией "рыцарей" на дне Чудского озера.

Сегодня аналогичная задача решается в странах вне западной цивилизации сходным образом, конечно, с учетом новейших достижений науки и техники. Основные методы – развязывание войн, создание массового голода, распространение болезней и медицинские эксперименты. Это известно и достаточно хорошо описано.

От содомитов к каннибалам

Но в Европе войну не развяжешь – в ней могут погореть и сами транснациональные субъекты рыночной экономики. Поэтому здесь пускаются в ход другие, более изощренные способы утилизации человеческого капитала, учитывающие особенности и менталитет населения, склонного к излишествам, ищущего новых острых ощущений на фоне спокойной и сытой жизни, в особенной степени открытого в этой связи к восприятию самых диких идей. Первой пробой стала легализация гомосексуальных отношений. Окна Овертона проделали эту операцию достаточно быстро – за какие-нибудь 15–20 лет. К началу XXI века ЛГБТ-сообщества сделались нормальной, неотъемлемой частью западного общества. В заскорузлой России новация поддержки не нашла и с приходом к власти Владимира Путина совсем забуксовала. Зато у нас эффективно работают другие меры, в частности экономическое удушение регионов путем сокращения нерентабельных производств и социальной инфраструктуры, в частности здравоохранения.

Эти меры в принципе позволяют решить задачу безопасной утилизации населения. Однако они имеют существенный недостаток – требуют длительного времени: речь идет о поколениях. И технология трудно контролируема – при необходимости изменить тенденцию на противоположную надо трансформировать менталитет населения, а это быстро не сделаешь. Но судя по материалам, которые в изобилии имеются в Интернете, намечен запуск еще одного инструмента утилизации населения, который более скор и управляем. Как ни дико это звучит, речь идет о легализации каннибализма. Если это удастся сделать, транснациональные воротилы получают в руки мощный, эффективный и хорошо контролируемый инструмент регулирования численности человеческого капитала. Судя по информации из Интернета, идея уже прошла этап "немыслимое" по методологии окон Овертона. Наступила стадия "в этом что-то есть". Не стану приводить примеры в силу их исключительной мерзости. Отмечу только, что тема нашла отражение не только в низкопробной порнографической продукции, но и "выползла" в полнометражные фильмы с участием далеко не последних актеров и режиссеров. Каннибализм получил поддержку в индустрии компьютерных игр. В Прибалтике проводятся выставки художников, работы которых посвящены людоедству, и никто не запрещает. Желающие могут найти примеры в Сети. Важно констатировать, что хотя Интернет и считается информационной помойкой, сам факт массового и разнообразного обсасывания этой темы свидетельствует о целенаправленном внедрении диких идей в умы, в первую очередь – молодежи. Именно так в свое время легализовались ЛГБТ.

Очевидно, что механизмы самоуничтожения человечества не являются следствием злой воли неких извращенцев (хотя это также имеет место), а прямо вытекают из объективных интересов и потребностей транснационального капитала. Либералы-фундаменталисты лишь инструмент. Нейтрализация любого такого формирования даст отсрочку в осуществлении программы самоликвидации, не более – появятся новые деятели и методы, которые станут еще изощреннее.

Отдельного рассмотрения заслуживает психологический и религиозный источник генерации подобных извращений. Транснациональные воротилы и их потомки получают от цивилизации все, что она может дать в существующей морали, и пресыщены этим. Им нужны новые запретные ощущения, без чего жизнь кажется бессмысленной, ведь радость созидательного творчества им неведома. В итоге в этой среде рождаются самые дикие извращения, в сравнении с которыми даже каннибализм покажется невинной шалостью. В том же Интернете можно найти, например, материал с сайта некоего элитарного закрытого Клуба каннибалов из Лос-Анджелеса. Может, это и фейк, но сам факт его длительного существования наводит на мысль о том, что кому-то властному он нужен. За распространение каннибализма в элитарных кругах западного общества, в частности американского, говорит и факт популярности сект сатанинской направленности, неотъемлемой частью ритуала которых (судя по историческим фактам) могут быть человеческие жертвоприношения.

А как же национальный капитал? Тут ситуация совершенно иная. Истинный рыночник, он, конечно, относится к основной работающей части населения как к объекту, но заинтересован в ее развитии и задачу утилизации не ставит. Ведь для национального капитала, ограниченного размерами страны, человеческий капитал – важнейшее конкурентное преимущество. По этой причине Путин, Трамп, Ле Пен выступают за традиционные ценности, в частности сохранность и усиление семьи, развитие личности, национальную идентичность, борются с извращениями, насаждаемыми фундаментальным либерализмом. Однако если какой-либо стране удастся достичь неоспоримого глобального господства (на что сейчас претендуют США), их национальный капитал, превратившись в транснациональный, станет себя вести аналогично поверженному противнику. Поэтому можно констатировать: капитализм в самой своей природе несет вирус уничтожения человечества.

Заголовок газетной версии – "Верный путь на дно Чудского озера".

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (798) за 10 сентября 2019 года