"Кинжал" по-китайски

Свои гиперзвуковые достижения в КНР не афишируют

"Лин Юнь" ("Уносящийся ввысь") – разрабатываемая в КНР выводимая в околокосмическое пространство система с боевым гиперзвуковым блоком и, может быть, обладающая даже более широкими возможностями. Ею будет оснащаться новейший тяжелый стелс-истребитель "Цзянь-20", предназначенный для борьбы с авианосцами противника.

Универсальная летно-испытательная платформа новейшей китайской гиперзвуковой околоземной системы демонстрировалась на выставке техники военного и гражданского назначения в мае 2018 года. Континентальный Китай таким образом впервые продемонстрировал новейшее оружие, которое, возможно, станет "убийцей американских авианосцев", подчеркивалось в военном разделе тайваньского сайта "Чжунши". Ранее считалось, что "Цзянь-20" будут оснащены ракетами "Пи Ли-15"/PL-15 ("Громовой удар-15") класса "воздух-воздух", но о ПКР, тем более гиперзвуковых, речи не шло. Если "Цзянь-20" действительно оснастят системами "Лин Юнь", боевой потенциал перспективной китайской авиации существенно повысится. Более того, ими могут быть вооружены и тяжелые эсминцы проекта 055. Примерно тогда же материал о "Лин Юнь" был опубликован в военном разделе сайта "Синь Лан" ("Новая волна"). Автор рассказывал, что по имеющейся открытой информации, первое испытание гиперзвуковой системы состоялось в декабре 2015 года. Однако еще в 2005-м в публикациях НИИ № 3 Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (созданной в 1961 году базовой организации, занимающейся исследованиями, проектированием, испытаниями, производством летательных аппаратов, со штатом более восьми тысяч сотрудников), Оборонного научно-технического университета НОАК (Чанша, провинция Хунань) и Университета промышленности (Харбин, Хэйлунцзян) говорилось о разработках в КНР гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД).

“ Арсенал современного гиперзвукового оружия ВМС НОАК должен превосходить по потенциалу многочисленные ПКР предыдущего поколения ”

Непосредственной разработкой системы "Лин Юнь" занимается Оборонный научно-технический университет НОАК, имеющий славу "армейского Цинхуа" (самый известный технический вуз Китая – Университет Цинхуа в Пекине, основанный в 1911 году, неизменно занимающий первое место в Национальном рейтинге), а название для нее, как и для подавляющего большинства ракетной техники в КНР, по традиции заимствовали из стихотворений Мао Цзэдуна. Автор ставит "Лин Юнь" в один ряд с разрабатываемым с 2012 года американо-австралийским ГЛА HIFire (Hipersonic International Flight Research Experimentation), где также используется ГПВРД. Обе системы, говорится в статье, имеют удлиненный обтекатель, однако разгонный блок "Лин Юнь" несколько больше, чем у HIFire, что, впрочем, при летных испытаниях "китаянки" некритично, поскольку не препятствует ей достигать расчетной высоты.

После отделения второй ступени (разгонного блока) HIFire включается двигатель первой ступени, планер продолжает набирает высоту и в момент выключения двигателя достигает эшелона 190 километров на скорости 6,7 Маха. Апогей его баллистической траектории составляет 300 километров. Важным достижением группы разработчиков во главе с профессором генерал-майором НОАК Ван Чжэньго стало успешное решение одной из сложных технологических проблем – термозащиты ГПВРД при использовании в качестве топлива авиационного керосина. Автор поясняет, что авиакеросин неспособен охлаждать гиперзвуковой двигатель настолько же эффективно, как специальное углеводородное эндотермическое топливо или жидкий водород, особенно когда речь идет о работе ГПВРД в мощном встречном воздушном потоке. Однако это тот вид топлива, который в отличие от прочих всегда есть в любой авиационной воинской части, на аэродроме и авианосце. Именно широкая доступность авиакеросина имеет стратегическое значение для дальнейшего развития китайской гиперзвуковой техники. По мнению китайцев, в третьем десятилетии ХХI века в линейке гиперзвукового оружия Китая будут представлены не только тяжелые противокорабельные/ударные КР, но и способные преодолевать ПВО и ПРО противника бортовые ракеты тактической авиации. Как пример ракет класса "воздух-корабль" китайский автор называет "Ин Цзи-83К" и "Ин Цзи-91" ("Ин Цзи" – "Атакующий орел"). Дальность стрельбы "Ин Цзи-83К", по экспертным оценкам, довольно велика, однако способность преодолевать ПВО и ПРО противника недостаточна, а "Ин Цзи-91" может на гиперзвуке прорывать ПВО и ПРО, но у нее весьма скромные дистанция стрельбы и мощность.

Что касается "Ин Цзи-12" и "Ин Цзи-18", то они слишком габаритны, чтобы использоваться в качестве бортового ракетного вооружения тактической авиации.

Основу противокорабельного потенциала НОАК сегодня составляет ракетное вооружение берегового базирования, однако для того, чтобы чувствовать себя уверенно в "эпоху авианосцев", КНР необходимо разрабатывать и другие виды ПКР, замечает автор. Противник будет вынужден сосредотачиваться на отражении удара гиперзвуковых систем, способных эффективно преодолевать ПВО и ПРО, в результате чего его оборона окажется уязвима для традиционных тяжелых ПКР морского и берегового базирования. На сайте отмечается, что Китай создает гиперзвуковое оружие не ради Книги рекордов Гиннесса, а чтобы располагать еще более малогабаритными, быстрыми и недорогими "летающими стрелами" для достижения победы в возможной войне. И пока в Поднебесной работают на результат, сведения о китайских гиперзвуковых системах будут составлять военную тайну.

Александр Шитов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (798) за 10 сентября 2019 года