Польский тротил для вооруженных сил США

Как сообщил польский веб-ресурс Defence24, Соединенные Штаты до конца 2022 года закупят еще 20 тысяч тонн тринитротолуола производства польского предприятия Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. из Быдгоща (предприятие входит в состав польского государственного оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa - PGZ), общая стоимость поставок составит около 100 млн долл. Об этом было объявлено на пресс-конференции 5 сентября 2019 года в рамках международной выставки оборонной промышленности MSPO-2019, проходившей в польском Кельце.

Авиационная бомба Mk 82 калибра 500 фунтов (227 кг) производства польского завода Zak?ady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. (Быдгощ) (с) Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM"

Закупка польского тротила осуществляется General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (подразделение американской корпорации General Dynamics) в интересах ВВС США для снаряжения поставляемых американской военной авиации авиационных бомб Mk 84 калибром 2000 фунтов (908 кг). Первый двухлетний контракт на закупку 20 тысяч тонн польского тринитротолуола на сумму более 100 млн долл был заключен General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в 2017 году, и к настоящему времени поставки по нему завершаются, и теперь будет заключен еще один аналогичный контракт, теперь уже сроком на три года.

Как можно судить, закупки польского тротила осуществляются США в рамках оффсетных соглашений в качестве компенсации по контрактам на приобретение Польшей американских вооружений (в первую очередь, истребителей Lockheed Martin F-16C/D).

Кроме того, Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" поставляет тротил американской компании American Ordnance LLC, которая использует его для снаряжения 155-мм артиллерийских снарядов М795, поставляемых армии США. После двух небольших контрактов, в 2018 году American Ordnance подписала трехлетний контракт на закупку тротила у польского завода..

Вице-президент Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Кшиштоф Козловский заявил, что его предприятие является единственным в мире неамериканским производителем тринитротолуола, сертифицированным для использования вооруженными силами США.

Слндунт отметить, что в июле 2019 года завод Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" открыл собственную производственную линию по производству для ВВС Польши авиационных бомб Mk 82 калибра 500 фунтов (227 кг) американского образца. В 2019 и 2020 годах завод должен поставлять ВВС Польши по 200 бомб Mk 82 ежегодно, а также рассчитывает на экспорт этой продукции в другие страны НАТО.