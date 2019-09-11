Сборка спутников системы "Смотр" в Подмосковье начнется в 2023 году

В систему будут входить спутники высокодетальной оптической съемки ("Смотр-В") и радиолокационной съемки ("Смотр-Р")

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Производство спутников для системы дистанционного зондирования Земли "Смотр" начнется на предприятии в подмосковном Щелкове в 2023 году. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (ГКС).

"Сборку и испытания первых спутников системы "Смотр" планируется осуществить на СПКА [сборочное производство космических аппаратов] в 2023 году после того, как СПКА будет введен в эксплуатацию в 2022 году", - отметили в пресс-службе компании.

В систему будут входить спутники высокодетальной оптической съемки ("Смотр-В") и радиолокационной съемки ("Смотр-Р").

Спутниковая система ГКС будет применяться для выявления незаконного использования природных ресурсов, контроля объемов работ при строительстве, ледовой обстановки, мониторинг нефтяных разливов, контроля движения судов и других задач в интересах группы "Газпром".