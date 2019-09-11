ЦКБ "Айсберг" может быть продано "Роснефти"

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева "Роснефть" может получить единственного проектировщика атомных ледоколов. Минпромторг предлагает продать ЦКБ "Айсберг" строящейся нефтяной компанией суперверфи "Звезда", Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало проект указа президента о приватизации 65,49% акций Центрального конструкторского бюро "Айсберг", в том числе 64% его обыкновенных акций. Сейчас этот пакет принадлежит ведущей организации в России по научным исследованиям в области судостроения - ФГУП "Крыловский государственный научный центр". И ФГУП, и "Айсберг" находятся в ведении Минпромторга. Проект указа размещен на государственном портале для обсуждения нормативных актов.

Находящиеся в достройке на АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) для ФГУП "Атомфлот" линейные атомные ледоколы проекта 22220 (ЛК-60Я) "Сибирь" (на переднем плане), "Арктика" и "Урал". Разработчиком проекта является ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг". Сентябрь 2019 года (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Акции должны быть проданы компании "Современные технологии судостроения" (СТС), говорится в проекте указа. СТС - это головная компания строящейся на Дальнем Востоке суперверфи "Звезда", контролируется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка.

ЦКБ "Айсберг" - единственное в России конструкторское бюро, которое проектирует атомные ледоколы. Также "Айсберг" проектирует неатомные ледоколы, плавучие базы и суда для военно-морского флота, говорится на его сайте. Выручка в 2018 г. составила 658 млн руб., чистая прибыль - 5 млн, по данным "СПАРК-Интерфакса".

Проект указа подготовлен в целях интеграции лидера в создании ледокольных судов - верфи "Звезда" - и ведущего конструкторского бюро, говорится в пояснительной записке Минпромторга. "Роснефти" требуется дальнейшее развитие проектно-конструкторского потенциала для обеспечения строительства техники на "Звезде". Объединение в единый кластер "Звезды" и "Айсберга" обеспечит создание в перспективе мощного центра арктического судостроения, не имеющего аналогов в мировой практике, говорится в записке.

Ввод первой очереди "Звезды" запланирован на конец этого года. Полностью верфь заработает в 2023 г. Пока мировым лидером в ледокольном судостроении является государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), именно входящий в ОСК Балтийский завод построит пять атомных ледоколов серии "Арктика". "Звезда" будет строить атомный ледокол "Лидер".

"Проект указа подготовлен по итогам рассмотрения обращения "Роснефти" в адрес вице-премьера Юрия Борисова", - говорит представитель Минпромторга. Открытой приватизации ЦКБ "Айсберг" проводиться не будет, Минпромторг считает целесообразным продать акции в срок до двух лет, добавил собеседник.

Нахождение КБ и верфи в составе одного холдинга соответствует лучшим мировым практикам, говорит человек, близкий к Минпромторгу. Но если ЦКБ "Айсберг" войдет в состав "Звезды", то это резко снизит шансы ОСК на получение заказов на атомные ледоколы по проектам этого бюро в будущем, добавляет собеседник. При этом создать с нуля такое уникальное КБ очень сложно и потребовало бы много времени, считает он. Представители "Роснефти", ОСК и Борисова на запросы "Ведомостей" не ответили.

ОСК принадлежит 24,49% ЦКБ "Айсберг", еще 10,02% у миноритариев, говорит представитель Минпромторга. С таким пакетом ОСК не сможет принимать никаких управленческих решений о деятельности "Айсберга", говорит человек, близкий к ОСК. При этом планов продавать свой пакет у ОСК нет, говорит другой человек, близкий к ОСК.

"Это решение логичное: у "Звезды" огромный портфель заказов, партнерства с крупными иностранными компаниями, но нет своего КБ. Но оно несет риски для ОСК: конкуренция за строительство ледокольного флота между ОСК и "Звездой" будет острой, а качественная работа с проектной документацией позволяет оптимально сформировать ценовое предложение на конкурсах", - говорит гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров.