Монгольский флот

Оригинал взят у коллеги dambiev в На страже водных рубежей Монголии

Единственная озерно-речная воинская часть пограничных войск Монголии дислоцируется на озере Буйр Нуур (площадь 610 кв. километров).. Государственная граница между Монголией и КНР проходит по озеру, Пограничная часть охраны водного бассейна озера Буйр Нуур сформирована в июле 2019 года.

Монгольские пограничники в тельняшках.

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