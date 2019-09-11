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11.09.2019
bmpd.livejournal.com

Монгольский флот

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Оригинал взят у коллеги dambiev в На страже водных рубежей Монголии

Единственная озерно-речная воинская часть пограничных войск Монголии дислоцируется на озере Буйр Нуур (площадь 610 кв. километров).. Государственная граница между Монголией и КНР проходит по озеру, Пограничная часть охраны водного бассейна озера Буйр Нуур сформирована в июле 2019 года.

Монгольские пограничники в тельняшках.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
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