Феникс (Китай): он может стать и шпионом, и наемным убийцей. Российский спутник-убийца запустил новый раунд космической гонки

Спустя несколько десятилетий после распада СССР милитаризация космоса вновь стала актуальной, считает "Феникс". США объявили о создании Космического командования, объясняя это тем, что "потенциальный противник США применяет новые технологии, чтобы угрожать безопасности американских спутников", имея в виду Россию и ее военный спутник, который представляет угрозу для американских спутников.

В сфере освоения космического пространства США и Россия оказались далеко впереди. Еще во времена холодной войны Америка и СССР не только стремились обойти друг друга в области космических технологий, но и пытались развивать космическое вооружение. Так в 80-х годах родился знаменитый проект "Звездные войны". Несмотря на то, что холодная война завершилась вместе с распадом СССР, спустя несколько десятилетий идея милитаризации космоса вновь обрела популярность. Сообщается, что 29 августа США официально учредили Космическое командование и создали на его базе Космические войска. Следуя их примеру, в сентябре Космические войска также начнет создавать и Франция.

Несмотря на то, что в США всего лишь объявили о создании Космического командования как системы управления, на этом основании уже можно говорить о том, что милитаризация космоса перешла на новый уровень. Трамп объяснил создание Космического командования следующим образом: "Потенциальный противник США применяет новые технологии, чтобы угрожать безопасности американских спутников". В настоящее время этому уже появились подтверждения. Как передают американские СМИ, новый российский военный спутник привлек внимание американского военного ведомства. В сложившейся ситуации данный спутник представляет угрозу для военных спутников США.

Впервые эту новость сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD). Согласно опубликованной ими информации, в начале 2019 года российский военный спутник "Космос-2521" несколько раз сменил орбиту. Такие маневры оказались неожиданными и могли свидетельствовать о наличии какого-либо космического вооружения.

На основании материалов, предоставленных Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, можно сделать вывод, что с начала 2019 года спутник "Космос-2521" несколько раз сменил орбиту: в январе спутник двигался по орбите с высотой в перигее - 280 километров, в апогее - 285 километров, начиная с февраля его орбита начала постепенно снижаться и к апрелю ее минимальная высота составила 227 километров. После этого спутник стал снова подниматься и в июне двигался по орбите с высотой в перигее - 247 километров, в апогее - 282 километра. Недавно "Космос-2521" снова изменил траекторию полета. 30 августа он двигался по круговой орбите с высотой в перигее - 230 километров, в апогее - 235 километров. Раньше российские военные спутники не меняли траектории так часто. Но еще страшнее оказался тот факт, что при нынешней траектории спутник может ежедневно пролетать над территорией США и Канады минимум 10 раз, превращаясь для Америки в источник "неизвестной" угрозы.

Из ранее опубликованных материалов стало известно, что "Космос-2521" был одним из секретных спутников, запущенных Россией в 2017 году. Изначально 23 июня 2017 года Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2519". Для других стран было объявлено, что целью запуска стали испытания легкой ракеты "Союз-2-1В" с блоком выведения "Волга", которые используются для запуска спутника с оборудованием для дистанционного зондирования, позволяющее делать высокоточную съемку и контрольно-измерительные работы с космическим мусором с целью проведения расчетов, связанных с траекториями баллистических ракет и космического мусора. Запуск прошел успешно и спутник "Космос-2519" вышел на орбиту с высотой в перигее - 650 километров, в апогее - 667 километров и наклонением 98 градусов.

Спутник "Космос-2519" похож на "матрешку", так как внутри него спрятан "Космос-2521", который привлек внимание. 23 августа 2017 года, через два месяца спокойного полета, "Космос-2521" отделился от "Космоса-2519" для независимого выполнения своих задач. Российская сторона назвала его "спутником-инспектором". Он может совершать маневры, изменяя траекторию на низкой околоземной орбите в космосе и с близкого расстояния наблюдать за военными спутниками потенциального противника.

Как правило, если необходимо получить информацию о спутниках другой страны, это делается через официальные каналы или путем наблюдения с земли или воздуха. Такие "спутники-патрульные", способные оперативно менять орбиту, могут приблизиться к спутнику потенциального противника на требуемое расстояние, произвести ультрафиолетовый спектральный анализ при помощи видимого излучения и инфракрасных лучей, а затем передать информацию на землю для более детального изучения. С целью сокращения орбитального веса космические аппараты зачастую не оборудуют никакой маскировкой, и по фотографиям, сделанным в частоте видимого излучения, можно определить назначение данного спутника, а функции аппарата можно определить по оборудованию, установленному на его внешней стороне. Помимо оптико-электронного разведывательного оборудования данный спутник также может быть оснащен радиоаппаратурой для анализа перехваченной информации.

Еще более пугающим видится то, что ракета-носитель "Союз-2-1В" может вывести на орбиту множество спутников "Космос-2521", так как вес каждого из них составляет всего в 70 килограмм. Россия может напрямую контролировать приближение к спутникам других стран и ведение разведки на близких дистанциях. При необходимости им даже можно приказать нанести удар, превратив эти небольшие и легкие аппараты в убийцы вражеских спутников и космических кораблей, которые будут уничтожать выбранные цели.

Испытания и ввод системы в эксплуатацию означает, что, в случае возникновения конфликта между Россией и НАТО, российскому спутнику понадобится всего несколько часов, чтобы нанести удар по военным спутникам Североатлантического альянса. Таким образом может произойти сбой в осуществлении процессов, невозможных без участия спутников, таких как передача информации и навигация. Это может оказаться смертельным для современных информационных войск. Больше всего пугает тот факт, что этот спутник представляет собой трехуровневую "матрешку": внутри "Космоса-2519" находится "Космос-2521", а внутри него - "Космос-2523", о котором на данный момент ничего неизвестно.

В условиях вялой экономики и постепенного ухудшения международной обстановки то, что Россия занимается развитием подобного космического оборудования, в котором удачно сочетается цена и качество, может быть неплохим выходом для нее. Кроме того, оно может вселить чувство приближающегося кризиса в такие страны, как США. В современную эпоху сильной зависимости от спутниковой связи и навигации Америка осознанно создала Космическое командование и космические войска. В таких условиях можно говорить о большой вероятности начала нового раунда космической гонки вооружений.