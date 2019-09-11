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11.09.2019
Lenta.ru

Анонсировано первое в истории видео с настоящей черной дырой

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Источник изображения: Фото: NSF

Ученые, работающие над проектом Event Horizon Telescope по получению изображений черной дыры, сообщили о скором создании первого в истории видео, на котором будет запечатлено падение вещества за горизонт событий. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам специалистов, все необходимые данные уже собраны и обрабатываются, а видео будет представлено в 2020 году. С помощью нескольких телескопов были проведены наблюдения за свермассивными черными дырами в галактике М87 и в центре Млечного Пути. Получить изображения последней сложнее, поскольку она более активна, и распределение материи вблизи нее может значительно изменяться за одну ночь.

Ранее, 6 сентября, группа ученых из проекта Event Horizon Telescope получила премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, считающуюся "научным Оскаром". Исследователи удостоились награды за получение снимка "тени" черной дыры в М87 — темной области на фоне излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий, расположенных в Антарктике, Чили, Мексике, США и Испании. По словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе они действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.

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Страны
Испания
Мексика
США
Чили
Проекты
2020-й год
Арктика
ОБСЕ
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