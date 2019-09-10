"Бомбоубожище". Ядерные разработки США оказались дефективными

Очередная супер-разработка американского ВПК, как выяснилось, не такая уж и превосходная. Похоже, Штаты вначале вложились в приставку "супер", а только потом глянули в корень. А там – дефект на дефекте.

Сверхновая, двенадцатая модификация американских атомных бомб из семейства В-61 может занять достойное место в компании с самым большим в мире эсминцем Zumwalt и самым дорогим истребителем F-35. Не потому, что в США и о ней говорят в превосходной степени и с приставкой "супер". Похоже, и с ней Штаты вначале вложились в приставку и только потом глянули в корень. А там – дефект на дефекте. Какие, не уточняют. Но производство снарядов вместо 2020-го перенесли еще на полтора года.

По данным еженедельника Defence News, администрация по национальной ядерной безопасности США забраковала изделие, поскольку стресс-тесты выявили недолговечность его компонентов. Как это понимать, не объясняют. Но понятно, что недолговечность – это выход из строя. Преждевременный и скоропостижный. Казалось бы, ну и что? Это кораблю и самолету при всех их минусах надо периодически показываться на людях. Чтобы видели, что не зря в эти проекты такие деньжища вбуханы. А бомбу-то необязательно выставлять на всеобщее обозрение. Тем более, демонстрировать ее термоядерную начинку. Достаточно о ней громко объявить.

Не собираются же они на самом деле ее использовать. Максимум, один раз. И то не сбросить, а аккуратненько перевезти и выгрузить от греха, в смысле, от США, подальше и к России поближе. Ее же и придумали, чтобы была от нас на расстоянии подскока, на авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Пусть бы эти страны и переживали за недолговечность, пусть бы и боялись дышать на эти штуковины. Но, видимо, проблемы в них столь серьезны, что Пентагон даже не решается их кантовать.

Хотя с 2015-го провели более 30 испытаний. И всякий раз, как Марк Твен, говорили, что успешно. Только он бросал курить, а они болванку, атомную начинку в которой заменял весовой имитатор. Зато в прошлом году уже и со стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit. Все хвалились, что главное в этой модели – хвост. Его оперение, дескать, делает снаряд управляемым и более точным, поскольку он сам, если надо, подруливает к цели. Вот он и попал прямехонько в один ряд с Zumwalt и F-35.

Причем, с хорошими шансами на то, чтобы здесь закрепиться. В американской Ассоциации по контролю над вооружениями предупредили, что из-за изменения даты выпуска возрастет и стоимость авиабомб. Чтобы не 7,6 миллиарда долларов, как сейчас, а, как они любят, немерено. Иначе говоря, впору этой "бэшке" присваивать не 12-й, а сразу 13-й номер. Во-первых, в самый неподходящий момент способна поступить как Иуда – предательски сдетонировать. Во-вторых, что-то есть в ней несчастливое.

Может, страна-изготовитель. Ведь запороли они еще и "усовершенствованную", как сами думали, боеголовку W88 для баллистических ракет Trident-II. Это те, что на подлодках. И она оказалась дефективной настолько, что ее тоже пока остерегутся запускать в серию. Вот вам и ядерная триада США. Два ада они себе уже обеспечили. И без нас.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik