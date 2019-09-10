Войти
10.09.2019
РИА Новости

Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний

309
0
0
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ООН, 9 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства без отлагательств подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.

"Восемь из 44 государств, чья ратификация необходима для вступления в силу договора, до сих пор не ратифицировали его. Я хочу воспользоваться случаем и еще раз призвать все государства подписать и ратифицировать ДВЗЯИ без отлагательств, а упомянутые восемь государств призываю сделать это в срочном порядке", - сказал Гутерреш, выступая на пленарном заседании в ООН, посвященном поддержке Международного дня действий против ядерных испытаний.

Международный день действий против ядерных испытаний, который отмечают 29 августа, был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН 2 декабря 2009 года.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Компании
ООН
Персоны
Барак Обама
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
08.02.2016
«У Вашингтона и Москвы в этом году есть возможность урегулировать проблему РСМД»
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
21.09.2015
Ракеты для растущего зонтика
29.03.2012
В пятницу, 13-го
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами